Что теперь грозит за повторную продажу сигарет и вейпов детям

Этот шаг направлен на защиту здоровья молодежи от вредных привычек, как отметила член Комитета СФ по конституционному законодательству Наталья Кувшинова, передает Парламентская газета.
Первое нарушение будет караться административным штрафом, но повторные случаи приведут к уголовной ответственности. Штрафы могут варьироваться от 50 до 80 тысяч рублей, а также возможны наказания в виде исправительных работ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов закона, подчеркнул, что проблема особенно актуальна в свете растущего использования вейпов и электронных сигарет среди подростков. Он отметил, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
По результатам опроса среди подростков в возрасте 11−17 лет, 72% респондентов, покупающих вейпы, сообщили, что не сталкивались с отказом продавца. Вейпы стали особенно популярны среди молодежи благодаря своей доступности и разнообразию. Новый закон направлен на то, чтобы повлиять ситуацию и защитить здоровье будущих поколений.
Ранее социологи выяснили, почему подростков привлекает вейпинг. Причины курения значительно отличаются от тех, которые наблюдались у тинейджеров в прошлом десятилетии.