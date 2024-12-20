Что теперь грозит за повторную продажу сигарет и вейпов детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов закона, подчеркнул, что проблема особенно актуальна в свете растущего использования вейпов и электронных сигарет среди подростков. Он отметил, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.