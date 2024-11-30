Что татуировки Мауи в «Моане» говорят о культуре Полинезии

В фильме у Муаи есть маленькая татуированная версия себя, которая оживает на его теле и обладает собственным характером и разумом. Гавайский мастер тату Калехуа Круг говорит, что совесть применима и к реальным татуировкам: «Следы, которые остаются на вашем теле, должны напоминать вам о взятых на себя обязательствах и помогать вам в поведении и принятии решений в той роли, которую вы приняли в своём сообществе».