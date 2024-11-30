Что татуировки Мауи в «Моане» говорят о культуре Полинезии

Мауи — один из основных персонажей полинезийской мифологии и главный персонаж мультфильма «Моана», выпущенный в 2016 году.
По фирменным татуировкам Мауи зритель может узнать о культуре Полинезии и о том, что означают эти изображения. Об этом пишет National Geographic.
Кто такой Мауи
В Полинезии Мауи занимает важное место во всех легендах. Рассказы о его подвигах, в том числе о том, как он поднимал острова, являются общей чертой.
Одна из самых известных легенд о Мауи — это история о том, как он замедлил солнце, поймав его в волшебную веревку, чтобы люди могли работать дольше. Мауи упоминает эту историю в «Моане» в песне «Добро пожаловать».
Говорят, что на Гавайях Мауи отправился на рыбалку со своими братьями и вытащил Гавайские острова своим волшебным рыболовным крючком, извлеченным из челюсти его бабушки.
Татуировки Мауи
В 2011 году режиссёры Disney Джон Маскер и Рон Клементс отправились в исследовательскую поездку по Полинезии для съемок «Моаны». Эта экспедиция привела к созданию Oceanic Trust — эклектичной группы историков, антропологов, лингвистов и специалистов по культуре, которые проработали многие детали фильма. Среди них был мастер татуировки Суа Питер Сулуапе и антрополог Дионн Фоноти. Они сыграли ключевую роль в том, чтобы дизайн татау (самоанское слово, означающее «татуировка») в фильме получился правильным.
Татуировки Мауи были намеренно выполнены в виде повествовательных сюжетов, а не реалистичных или точных изображений татау. Например, рисунки оживают и забрасывают лассо на солнце на его груди.
В самоанской культуре достижения не изображаются в виде татуировок.
«Самоанцы очень скромны. Мы никогда не хвастаемся и не хвалим себя в буквальном смысле. Даже наш язык и то, как мы выражаем эмоции, очень метафоричны», — рассказал Фоноти.
Традиционные татау бьют только людям определенной этнической принадлежности, происхождения и ранга. Так, во время нанесения татуировки мастер из Тонга Суа Сулуапе Тоету отводит клиента в другую комнату, предназначенную именно для этого вида рисунков.
Во время нанесения татау дверь остается закрытой. «В этом есть смысл. Это клятва, которую вы приносите, чтобы лечь и взять на себя обязательства перед своим народом», — говорит мастер.
В течение всего процесса нанесения татуировок рядом с человеком находится его семья или целая деревня, чтобы поддержать его, пока он терпит боль. Эти сеансы могут длиться неделями или месяцами, а когда рисунок готов, проводится церемония посвящения, за которой следует праздничный пир.
В фильме у Муаи есть маленькая татуированная версия себя, которая оживает на его теле и обладает собственным характером и разумом. Гавайский мастер тату Калехуа Круг говорит, что совесть применима и к реальным татуировкам: «Следы, которые остаются на вашем теле, должны напоминать вам о взятых на себя обязательствах и помогать вам в поведении и принятии решений в той роли, которую вы приняли в своём сообществе».
Знаки отличия лидеров
Отец Моаны и вождь Туи носит пе’а — замысловатую татуировку на теле, которую традиционно носят вожди Самоа. Это рисунок из черных полос, стрелок и точек, которые тянутся от середины спины до коленей. Они символизируют готовность человека до конца жизни служить своей общине. Каждый линейный ряд обозначает ранг, семью и профессию.
Процесс нанесения такой татуировки занимает от нескольких недель до нескольких месяцев и и считается обрядом посвящения для тех, кто занимает руководящие должности.
Отказ от нанесения татуировки или неспособность завершить этот процесс считаются признаком слабости, недостойным человека, обладающего властью.
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