Что такое Зурбаган?

Что за город Зурбаган и есть ли у него реальный прототип?
Зурбаган — это выдуманный город, расположенный на берегу неназванного моря. Необычное название придумал русский писатель и поэт Александр Грин, автор романтических книг «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь».
Впервые это название упоминается в его рассказе «Лужа Бородатой Свиньи», написанном в 1912 году, но именно упоминается, как некий далекий город. А полноценно раскрывается в рассказе «Зурбаганский стрелок», вышедшем годом позднее. Вот как там описывается город: «Множество тенистых садов, кольцеобразное расположение узких улиц, почти лишенных благодаря этому перспективы, в связи с неожиданными, крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под темные арки или на брошенные через улицу мосты, — делали Зурбаган интимным. Я не говорю, конечно, о площадях и рынках. Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлебкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы».
По мнению писателя Константина Паустовского, прототипом сказочного места стал крымский город Севастополь, в котором Грин жил долгое время. «Каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурбаган — это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсветов, военных кораблей…» — писал Паустовский в своем предисловии к книге Александра Грина «Избранное».
Откуда появилось название Зурбаган?
Никто точно не знает. Сам писатель об этом никогда не рассказывал, а потому многие читатели уверены, что это просто красивый набор созвучий.
Однако есть версия, что в этом названии все-таки скрыт определенный смысл. В переводе с татарского «зур баган» дословно означает «большой столб». Баганом в Крыму называли сваю у причала для привязывания лодки, а иногда и корабельную мачту или столбик с перекладиной, на который вешали колыбель. Все эти образы вполне укладываются в романтическую концепцию писателя. Интересно, что во время черноморского периода жизни, Грин часто общался с крымскими татарами — соседями и торговцами, так что он мог слышать слова, которые сложились в название сказочного города.
В каких произведениях упоминается Зурбаган?
Образ необычного места возникает во многих произведениях Грина. Город упоминается в известных романах писателя «Бегущая по волнам», «Золотая цепь» и «Дорога никуда». Действие 24 рассказов происходит в этом несуществующем месте — в числе самых известных: «Редкий фотографический аппарат», «Капитан Дюк», «Львиный удар», «Сто вёрст по реке», «Корабли в Лиссе» и «Фанданго».
Кроме самого Грина, выдуманный город использовали в своих книгах писатели Василий Аксенов («Мой дедушка -памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит»), Валентина Мухина-Петринская («Позывные Зурбагана»), Андрей Дьяков («Во мрак»), Леонид Острецов («Всё золото мира, или отпуск в Зурбагане») и другие.
Также Зурбаган упоминается в песнях Муслима Магомаева («Пьют в Зурбагане пиво»), ВИА «Лейся, песня» («Я уеду в Зурбаган»), группы «Диалог» («Гринландия»). «Ва-банкъ» («Крысы не бьют чечетку») и Ляписа Трубецкого («Чаечки»).
В фильмах «Бегущая по волнам» (1967), «Чрезвычайные обстоятельства» (1980), «Блистающий мир» (1984), «Выше Радуги» (1985), «Золотая цепь» (1986), «Возвращение в Зурбаган» (1990) также упоминается волшебный город, а вот в мистическом триллере «Господин оформитель» (1988) действие перенесено в Петербург, хотя оригинальном рассказе Грина «Серый автомобиль» все происходит именно в Зурбагане.
Почему Зурбаган синий и почему он засыпает?
Советский композитор Юрий Чернавский и поэт Леонид Дербенёв написали песни к фильму «Выше радуги», в том числе и «Зурбаган», ставшей хитом 1980-х и визитной карточкой исполнителя — Владимира Преснякова-младшего.
По сюжету фильма главный герой, мальчик Алик Радуга, сочинил стихотворение о Зурбагане. В финальном эпизоде он исполнил эту песню, полюбившуюся зрителям с первых строк. А первые строки — это как раз:
Засыпает синий Зурбаган…
А за горизонтом ураган
С грохотом, и гомоном, и гамом
Путь свой начинает к Зурбагану.
Слова эти возникли как ассоциация с приморским городом, который окутан первыми сумерками — эта синева сливается с гладью волн и олицетворяет почти утопическое спокойствие. Эти сумерки объясняют и почему Зураган синий, и почему он засыпает. В это время, как следует из песни Чернавского-Дербенева, юная Ассоль (главная героиня романа «Алые паруса») мечтает о «мире невозможном» и ждет наступления нового дня.
Но самое интересное, что в книге «Алые паруса» ни разу не упоминается Зурбаган. Ассоль жила в рыбацкой деревне под названием Каперна, и именно туда за ней приплыл Грей на корабле с алыми парусами. Так что поэт Леонид Дербенев допустил небольшую вольность, поместив героиню Грина в город, в котором она никогда не бегала босоногой девчонкой. Но песня от этого только выиграла.