Что такое зипка и с чем ее носят?

Зипку можно носить с джинсами, с юбками, с шортами. Она уместна на споривной площадке и на утренней пробежке, а также в гардеробах стиля кэжуал. Для офиса и деловых встреч лучше отдать предпочтениям другим элементам гардероба. Зипка может сочетаться и с классическими брюками и с рубашками, но не всем идет этот стиль.