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Что такое зипка и с чем ее носят?

Зипка пришла на смену толстовкам и худи.

Источник: Freepik

В последние годы в наши гардеробы зашел новый тренд — зипки. Они пришли на смену худи и толстовкам, но что их отличает и делает особенными и уникальными? Разбираемся вместе.

Что такое зипка?

Зипка — кофта с капюшоном и на молнии. У нее есть боковые карманы и капюшон. Название произошло от английского «zip», что переводится как «молния». Зипка считается элементом спортивного стиля, но можно ее носить в повседневном гардеробе.

Шьют зипки из теплого и мягкого материала. Чаще всего из футера или флиса.

Чем зипка отличается от худи?

Худи — это удлиненная толстовка с капюшоном. Застежек на ней нет, но есть карман впереди, под грудью.

У зипки главное отличие — наличие молнии.

Какие бывают зипки?

Зипки могут быть укороченными, оверсайз, а также с капюшонами отличного от основного цвета.

Чаще всего носят однотонные зипки, которые всегда смотрятся уместно, но можно и надеть зипку с цветными акцентами.

С чем носить зипки?

Зипку можно носить с джинсами, с юбками, с шортами. Она уместна на споривной площадке и на утренней пробежке, а также в гардеробах стиля кэжуал. Для офиса и деловых встреч лучше отдать предпочтениям другим элементам гардероба. Зипка может сочетаться и с классическими брюками и с рубашками, но не всем идет этот стиль.