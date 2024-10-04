Что такое зипка и с чем ее носят?

В последние годы в наши гардеробы зашел новый тренд — зипки. Они пришли на смену худи и толстовкам, но что их отличает и делает особенными и уникальными? Разбираемся вместе.
Что такое зипка?
Зипка — кофта с капюшоном и на молнии. У нее есть боковые карманы и капюшон. Название произошло от английского «zip», что переводится как «молния». Зипка считается элементом спортивного стиля, но можно ее носить в повседневном гардеробе.
Шьют зипки из теплого и мягкого материала. Чаще всего из футера или флиса.
Чем зипка отличается от худи?
Худи — это удлиненная толстовка с капюшоном. Застежек на ней нет, но есть карман впереди, под грудью.
У зипки главное отличие — наличие молнии.
Какие бывают зипки?
Зипки могут быть укороченными, оверсайз, а также с капюшонами отличного от основного цвета.
Чаще всего носят однотонные зипки, которые всегда смотрятся уместно, но можно и надеть зипку с цветными акцентами.
С чем носить зипки?
Зипку можно носить с джинсами, с юбками, с шортами. Она уместна на споривной площадке и на утренней пробежке, а также в гардеробах стиля кэжуал. Для офиса и деловых встреч лучше отдать предпочтениям другим элементам гардероба. Зипка может сочетаться и с классическими брюками и с рубашками, но не всем идет этот стиль.