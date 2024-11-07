Что такое зимняя депрессия и как с ней бороться

Осенью листья опадают, на улице становится холоднее, а главное, с каждым днем светает все позже, а темнеет — раньше. Казалось бы, как тут не впасть в уныние? Это убеждение разделяют и ученые: психологи утверждают, что зимняя депрессия — не фигура речи, а вполне реальный недуг.
Точнее это состояние называется «Сезонное аффективное расстройство» (или САР). Термин предложил доктор Норман Розенталь, изучивший феномен еще в 1984 году во время работы на Национальный институт здравоохранения США.
По словам The Associated Press, состояние касается не только перехода от лета к зиме, но и обратного — впрочем, о тех, кто с печалью провожает зиму и расстраивается из-за лета, ученым известно меньше.
Для большинства же триггером является переход с летнего времени на зимнее, четко напоминающий, что год вступает в свою холодную мертвенную половину.
Что вызывает САР?
Определенные рецепторы в наших глазах реагируют на синий свет, который входит в солнечный спектр. Когда рецепторы регистрируют этот свет, они отправляют в мозг сигналы, которые в конечном счете делают нас энергичнее и счастливее.
Люди, которые страдают от САР, менее восприимчивы к синему свету — поэтому зимой, когда солнечного света и так немного, они получают минимальное количество излучения, что и вызывает депрессию.
Одна из страдающих от недуга рассказывает изданию, что морально готовится к нему с середины лета: «Все работает как часы — время 16:45, темнеет, и настроение тут же становится совершенно невыносимым».
Светотерапия
Лучший способ борьбы с САР довольно простой: нужно дольше находиться на свету, объясняет доктор Пол Десан, изучающий расстройство в Йельском университете. «Если наши пациенты хотя бы полчаса в день находятся на ярком солнце, самочувствие большинства из них радикально улучшается, и никакие дополнительные лекарства не нужны», — поясняет он.
В рамках исследования пациентов помещают под специальные приборы, которые излучают свет примерно в 20 раз ярче обычного комнатного. Нужно включать такой прибор на полчаса каждое утро. Доктор Десан утверждает, что это помогает не только пациентам с диагностированным расстройством, но и всем, кто хандрит из-за зимней тьмы.
Для этого, конечно, придется купить прибор в магазине (обойдется примерно в 2−4 тысячи рублей) и смириться с выросшим счетом за электричество. Стоит ли того возможность стать чуть счастливее зимой, каждый может решать сам.
Что еще помогает от САР
Хорошим дополнением к светотерапии могут стать антидепрессанты — но их, конечно, должен подобрать и назначить профильный врач. Кроме этого помогут четкий режим сна и регулярные прогулки на свежем воздухе — даже если на улице пасмурно.
Светотерапия имеет низкий накопительный эффект, поэтому «насветиться» впрок не получится, объясняют ученые: чтобы она помогала, заниматься ей нужно регулярно.
Келли Рохан, исследователь из Университета Вермонта, советует страдающим от зимы попробовать коннитивно-поведенческую терапию, задача которой — изменить отношение к зиме и даже фразы, которые пациент использует для описания своего состояния.
Например, ученая советует перефразировать мысль «Я ненавижу зиму» в более позитивно окрашенное «Я люблю лето больше, чем зиму». Суть не меняется, но нейтральный окрас меньше портит настроение в период, когда человеку и так непросто.
После этого Келли советует отвлечься на что-то приятное, что вытащит вас из спячки потому, что приносит радость независимо от сезона: например, встречу с друзьями.
Люди, страдающие от расстройства, признались изданию, что помогают себе разными способами: кого-то бодрит контрастный душ, а кто-то возвращает себе кусочек лета, выращивая домашний сад из комнатных растений.
Еще есть шанс, что страдающим поможет счастливый брак: ученые утверждают, что это отличное лекарство от любой депрессии.