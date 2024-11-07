Что такое зимняя депрессия и как с ней бороться

В рамках исследования пациентов помещают под специальные приборы, которые излучают свет примерно в 20 раз ярче обычного комнатного. Нужно включать такой прибор на полчаса каждое утро. Доктор Десан утверждает, что это помогает не только пациентам с диагностированным расстройством, но и всем, кто хандрит из-за зимней тьмы.