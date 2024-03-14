Что такое «железные легкие» или аппарат Ангстрема?

Нужно отметить, что Пол Александер не всю жизнь провел в барокамере. С помощью физиотерапевта он научился новой механике дыхания: через три года в аппарате он смог выходить на несколько минут на улицу, а еще через три года смог несколько часов существовать вне «железных легких». Это позволило ему учиться в школе и университете, находить друзей и строить карьеру, но большую часть времени он все равно проводил в аппарате. К старости он снова оказался привязанным к нему и уже не мог свободно существовать без искусственной поддержки.