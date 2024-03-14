Что такое «железные легкие» или аппарат Ангстрема?

Во время вспышки полиомиелита в США в 1952 году Полу Александеру было 6 лет. Полиомиелит — инфекционное заболевание, которое поражает спинной мозг и вызывает патологии нервной системы: в результате болезни Пол на всю жизнь остался парализованным ниже шеи и не мог нормально дышать. Врачи были уверены, что дни ребенка сочтены, однако помещение его в специальный аппарат Ангстрема — так называемые «железные легкие» — позволило ему не просто выжить, но и получить образование, построить юридическую карьеру и прожить до 78 лет. Подробнее об аппарате — в справке aif.ru.
Как работают «железные легкие»?
Этот аппарат представляет собой огромную барокамеру, внутри которой постоянно меняется уровень давления, помогая пациенту дышать. Когда давление понижается — воздух попадает в легкие, происходит принудительный вдох, когда понижается — воздух выходит из легких, человек выдыхает. Впервые подобную технологию испытали немецкие ученые в 1904 году, в 1928 — впервые поместили ребенка, тяжело больного полиомиелитом, и он пошел на поправку. В 1952 году аппарат был усовершенствован и прозван «железные легкие». Его размер был чуть больше двух метров в длину и вес — около 340 кг. На пике заболеваемости полиомиелитом использование такой технологии было единственным шансом спасти больных — они не могли контролировать работу мышц из-за болезни и, соответственно, дышать.
Актуальность таких аппаратов была недолгой — после создания вакцины от полиомиелита их перестали выпускать. Чтобы поддерживать работоспособность «железных легких» Пола Александера пришлось искать специального техника, который бы разобрался в их устройстве, а деньги на обслуживание и поддержку мужчины неравнодушные собирали на краудфандинговой платформе.
Правда ли, что Пол Александер ни разу не покидал «железные легкие»?
Нужно отметить, что Пол Александер не всю жизнь провел в барокамере. С помощью физиотерапевта он научился новой механике дыхания: через три года в аппарате он смог выходить на несколько минут на улицу, а еще через три года смог несколько часов существовать вне «железных легких». Это позволило ему учиться в школе и университете, находить друзей и строить карьеру, но большую часть времени он все равно проводил в аппарате. К старости он снова оказался привязанным к нему и уже не мог свободно существовать без искусственной поддержки.