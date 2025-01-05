Что такое зеркальные нейроны и зачем они в мозгу человека?

Термин «зеркальные нейроны» был предложен группой итальянских нейрофизиологов под руководством Джакомо Риццолатти из города Парма в середине 1990-х годов для обозначения нейронов, найденных в коре больших полушарий макак методом введения микроэлектродов. Они возбуждаются как при выполнении определенного действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другим индивидуумом, пишет ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Владимир Косоногов в своей книге «Зеркальные нейроны: краткий научный обзор».
Зеркальные нейроны — это особый вид нервных клеток, которые активны и при движении, и при наблюдении этого же движения, выполняемого другой особью.
Какие функции зеркальных нейронов?
«Смотрите: я беру в руку стакан воды. Вы понимаете, что я взял стакан, так? Но вовсе не потому, что успели вспомнить все законы физики и проанализировать: мол, есть сила земного притяжения, я противодействую ей и тому подобное, — пояснил действие зеркальных нейронов профессор Джакомо Риццолатти в интервью “КП”. — Понимание моего действия рождается у вас мгновенно благодаря зеркальным нейронам — особым клеткам нашего мозга, которые автоматически, подсознательно распознают действие, которое мы видим. Скажу больше: если бы сейчас можно было сканировать ваш мозг, то мы бы заметили, что при виде моего действия у вас активировались те же самые нейроны, как если бы вы сами взяли в руку стакан». Также действием зеркальных нейронов объясняется феномен, когда кто-то смотрит на зевающего человека, то непременно зевнет сам.
Путем исследований было выявлено несколько функций, которые несут зеркальные нейроны:
Они помогают учиться на чужом опыте и подражать действиям окружающих. Это позволяет быстрее адаптироваться к окружающей среде и получать новые знания.
Активация зеркальных нейронов при наблюдении за действиями других людей может способствовать развитию эмпатии и пониманию чужих эмоций. Это помогает лучше взаимодействовать с окружающими и строить отношения.
Некоторые исследования предполагают, что зеркальные нейроны могут играть роль в координации движений, позволяя лучше понимать и выполнять действия, которые мы наблюдаем.
Они могут участвовать в развитии речи, позволяя «отражать» звуки и движения губ при общении с другими людьми.