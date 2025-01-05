Что такое зеркальные нейроны и зачем они в мозгу человека?

«Смотрите: я беру в руку стакан воды. Вы понимаете, что я взял стакан, так? Но вовсе не потому, что успели вспомнить все законы физики и проанализировать: мол, есть сила земного притяжения, я противодействую ей и тому подобное, — пояснил действие зеркальных нейронов профессор Джакомо Риццолатти в интервью “КП”. — Понимание моего действия рождается у вас мгновенно благодаря зеркальным нейронам — особым клеткам нашего мозга, которые автоматически, подсознательно распознают действие, которое мы видим. Скажу больше: если бы сейчас можно было сканировать ваш мозг, то мы бы заметили, что при виде моего действия у вас активировались те же самые нейроны, как если бы вы сами взяли в руку стакан». Также действием зеркальных нейронов объясняется феномен, когда кто-то смотрит на зевающего человека, то непременно зевнет сам.