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Что такое заказное электронное письмо и как его отправить?

Заказное электронное письмо используют чтобы передать официальное уведомление, счета и другие документы.
Источник: Reuters

Сервис электронных заказных писем интегрирован с приложением «Госуслуги». С его помощью можно отправлять важные уведомления и документы в электронном виде.

Для подключения услуги нужно:

  • зайти в личный кабинет на Госуслугах.
  • перейти в меню «Настройки».
  • найти раздел «Онлайн-доставка заказных писем» и нажать «Настроить».

Подключить онлайн-сервис должен не только отправитель, но и получатель. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не нужно.

После прохождения авторизации на сайте «Госуслуг» сервис будет подключен автоматически, а входящие уведомления можно будет прочитать в чате мобильного приложения.

Уведомления о новой корреспонденции также будут поступать на мобильный телефон или на e-mail, а сами письма в любой момент можно прочитать в личном кабинете пользователя.

Где еще можно подключить сервис?

Подключить сервис отправки и получения электронных заказных писем можно на сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». Для отправки электронного заказного письма из личного кабинета zakaznoe.pochta.ru нужно выполнить следующие шаги:

  • Войти в личный кабинет zakaznoe.pochta.ru, пройдя авторизацию;
  • Нажать на кнопку «Новое письмо» и выбрать кому его направить — организации или частному лицу;
  • Заполнить ФИО или название/ИНН/ОГРН, если письмо в адрес организации;
  • Ввести адрес получателя и отправителя;
  • Прикрепить PDF-файл объемом не более 5 страниц, весом до 1 МБ. Файл может содержать как текст, так и изображения или фотографии;
  • Нажать «Оплатить и отправить».

Электронные файлы принимаются во многих форматах: PDF, JPEG, PNG, TIFF, DOCX, DOC, XLSX, XLS.

Кто оплачивает доставку писем?

Доставку писем оплачивает отправитель, для получателей сервис бесплатный.