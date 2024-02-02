Что такое заказное электронное письмо и как его отправить?

Сервис электронных заказных писем интегрирован с приложением «Госуслуги». С его помощью можно отправлять важные уведомления и документы в электронном виде.
Для подключения услуги нужно:
- зайти в личный кабинет на Госуслугах.
- перейти в меню «Настройки».
- найти раздел «Онлайн-доставка заказных писем» и нажать «Настроить».
Подключить онлайн-сервис должен не только отправитель, но и получатель. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не нужно.
После прохождения авторизации на сайте «Госуслуг» сервис будет подключен автоматически, а входящие уведомления можно будет прочитать в чате мобильного приложения.
Уведомления о новой корреспонденции также будут поступать на мобильный телефон или на e-mail, а сами письма в любой момент можно прочитать в личном кабинете пользователя.
Где еще можно подключить сервис?
Подключить сервис отправки и получения электронных заказных писем можно на сайте zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». Для отправки электронного заказного письма из личного кабинета zakaznoe.pochta.ru нужно выполнить следующие шаги:
- Войти в личный кабинет zakaznoe.pochta.ru, пройдя авторизацию;
- Нажать на кнопку «Новое письмо» и выбрать кому его направить — организации или частному лицу;
- Заполнить ФИО или название/ИНН/ОГРН, если письмо в адрес организации;
- Ввести адрес получателя и отправителя;
- Прикрепить PDF-файл объемом не более 5 страниц, весом до 1 МБ. Файл может содержать как текст, так и изображения или фотографии;
- Нажать «Оплатить и отправить».
Электронные файлы принимаются во многих форматах: PDF, JPEG, PNG, TIFF, DOCX, DOC, XLSX, XLS.
Кто оплачивает доставку писем?
Доставку писем оплачивает отправитель, для получателей сервис бесплатный.