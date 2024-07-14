Что такое загадка Сфинкса и какая у нее отгадка?

Сфинкс — это древнегреческое мифологическое существо, которое охраняло город Фивы, каждому прохожему загадывая загадку. Тех, кто не отгадывал — убивал на месте.
А в египетской мифологии сфинкса изображали в виде льва с человеческой головой. Он символизировал охрану и власть фараона.
Какие загадки загадывал сфинкс и на все ли его вопросы существуют ответы, разберемся вместе с aif.ru.
Кто такой Большой Сфинкс и что он на самом деле охраняет?
Большой Сфинкс — это известный памятник древнеегипетской архитектуры, который находится на западном берегу Нила рядом с пирамидами в Гизе.
Большой Сфинкс — скульптура с львиным туловищем и человеческим лицом (предположительно — лицом фараона Хефрена). Этот монумент, высотой около 20 метров и длиной около 73 метров, является одним из самых известных и загадочных древних памятников в мире. Официально считается, что возраст «Отца Ужаса» — так сфинкса называли арабы — приближается к пяти тысячам лет, и относится он к IV династии фараонов.
Ученые до сих пор точно не знают, зачем была создана статуя сфинкса, но существует версия, что древнее чудовище охраняет вечный покой погребенных вокруг него фараонов.
Также есть предположение, что под статуей находится целый подземный город с площадями, улицами, домами. Вероятно, этот город был убежищем для жителей во время войн или песчаных бурь.
В то, что сфинкс что-то охраняет, верили с давних времен. Это подтверждает поверье что в дни самых страшных войн, протестуя против варварских действий людей, Сфинкс покидает свой постамент и уходит в пустыню, зарываясь в песок. Еще одна легенда утверждает, что создатели Сфинкса, едва закончив работу, были вынуждены бежать от него сломя голову, побросав инструменты, еду и вещи.
Какие загадки загадывал Сфинкс в пьесах Софокла и Эсхила?
Загадки Сфинкса из древнегреческой мифологии — это самые известные загадки, которые он предлагал всем путешественникам, проходящим мимо города Фивы. Этот миф лег в основу пьес Софокла «Царь Эдип» и Эсхила «Сфинкс», в которых рассказывалось о том, как царь Эдип победил свирепого стража.
Загадка о ногах
Звучит она следующим образом: «Кто утром ходит на четырёх, днём на двух, а вечером на трёх?».
Эдип ответил, что это человек и оказался абсолютно прав, так как утром (в раннем детстве) мы ходим на четвереньках, днем (будучи взрослыми) на двух ногах, а вечером (в старости) на трёх ногах, опираясь на трость. Но на этом миф не заканчивается. Сфинкс остался недоволен тем, что Эдип так шустро нашел ответ на его хитрый вопрос и тогда чудовище загадало еще одну загадку.
Загадка о сестрах
Вторая загадка звучит так: «Назови двух сестер, одна из которых порождает другую, а та, в свою очередь, порождает первую».
Эдип справился и с этой загадкой, ответив, что это день и ночь.
Тогда страшному Сфинксу ничего не оставалось, как отступить, в отчаянии чудовище бросилось со скалы. Жители Фив были освобождены.
Загадка Сфинкса из книги «Гарри Поттер и Кубок огня»
В произведении Роулинг в книге «Гарри Поттер» есть шарада сфинкса, которую Поттер разгадывал на Турнире Трех Волшебников. Загадка звучит так (перевод Марины Литвиновой):
"Мой первый слог проворней всех слывет по праву.
Он очень быстр на руку, ногу и расправу;
Второй мой слог есть плод окружности решений.
Её с диаметром законных отношений.
Мой третий слог — абстрактно названный мужчина.
Ни цвета кожи, ни фамилии, ни чина.
Сложив их вместе, существо ты образуешь,
Какое ты скорей умрешь, чем поцелуешь".
Ответ — скорпион, так как Скор образован от слова «скорость», число Пи — плод окружности решений, а абстрактно названный мужчина — он.
Кстати, в оргинале, на английском языке, ответом на загаднку является spider — паук.
Загадки Сфинкса из игры Assassin’s Creed Odyssey
По сюжету игры путник встречается с чудовищем, которое задает три загадки. Но в самой игре загадок больше — 12, так как программа игры каждый раз перемешивает вопросы для разных пользователей. Чтобы пройти на следующий уровень необходимо отгадать все головоломки, в противном случае придется проходить уровень заново.
1. Прячься в тени иль при свете дня: время придёт — ты встретишь меня. Я уловлю малейший вздох, тебя обхитрю, застану врасплох.
Ответ: Смерть.
2. Ночью на месте без лишних слов,
к утру же очищен небесный покров.
Ответ: Звезды.
3. Вдаль спешу, но не бегу.
Все шумлю, сама молчу.
Бьюсь о край — слез не видать.
Не проси, не двинусь вспять.
Ответ: Река.
4. Кто не дышит, но живет;
хоть не нужно — много пьет;
и в жизни, и в смерти тело как лед.
Ответ: Рыба.
5. Я жертву мягкой нитью обовью,
а после обниму и отравлю.
Ответ: Паук.
6. Мала как песчинка, лечу как пушинка.
Сначала услышишь, потом лишь заметишь.
Ответ: Колибри.
7. Ввысь идет, но не растет.
На деревья сверху взирает,
но корни свои скрывает.
Ответ: Гора.
8. Все ему покорится: зверь, цвет, лист, птица;
железо, прочный меч — ничто не уберечь.
Пойми: наша доля — принять его волю.
Ответ: Время.
9. Надену весной свой лучший наряд,
зимою лишусь покрова;
нагой простою — пусть другие дрожат,
а к лету закутаюсь снова.
Ответ: Дерево.
10. Кто новым может быть и старым;
кто может и расти, и убывать;
кто полон может быть, но не бывает пуст,
кто виден лишь когда почти у всех глаза закрыты?
Ответ: Луна.
11. Без отдыха, без сна, беззвучным шагом
с холма на холм кто движется не спеша,
кто холод прогнать пришел?
Ответ: Солнце.
12. Мертвых оживляет.
Нас смешит, а порой — печалит.
Рождается вмиг.
Гибнет, когда ты — старик.
Ответ: Память.
Зачем Сфинкс вообще загадывал загадки?
Сфинкс представлял собой могучее магическое существо, которое охраняло сокровищницы в пирамидах. Он мог стереть с лица земли любого наглеца одним ударом лапы и справился бы даже с целой армией.
Но Сфинксу было скучно веками охранять пирамиды. Поэтому он играл со своими жертвами. А загадки в те времена были одним из видов состязаний, а не просто развлечением. Поэтому чудовищный страж давал шанс путникам обыграть его в честном поединке. Только тот, кто смог разгадать загадку Сфинкса, имел право пройти к гробницам фараонов и получить доступ к их тайнам и сокровищам.
Загадка Сфинкса символизирует концепцию жизни и времени, показывая, что человек проходит через разные этапы своей жизни и должен иметь мудрость и способность к размышлению, чтобы преодолеть все трудности и препятствия на своем пути.