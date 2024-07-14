Что такое загадка Сфинкса и какая у нее отгадка?

Эдип ответил, что это человек и оказался абсолютно прав, так как утром (в раннем детстве) мы ходим на четвереньках, днем (будучи взрослыми) на двух ногах, а вечером (в старости) на трёх ногах, опираясь на трость. Но на этом миф не заканчивается. Сфинкс остался недоволен тем, что Эдип так шустро нашел ответ на его хитрый вопрос и тогда чудовище загадало еще одну загадку.