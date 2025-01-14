Что такое «вирус зомби» и стоит ли его бояться россиянам: мнение врача

Неизлечимый «вирус зомби» продолжает изрядно мучить американских оленей, а на днях болезнь поразила кабанов. Эпидемиологи из Миннесоты бьют тревогу: теоретически инфекция способна дойти до домашних свиней, а значит — и до людей. Стоит ли беспокоиться россиянам, рассказал врач-инфекционист Университетской инфекционной клиники H-Clinic в Москве Никита Киселев.
Что известно о «вирусе зомби»
Неврологическая болезнь под названием CWD впервые заявила о себе в 1960 годах. У тысяч пострадавших из-за нее оленей выявлялись снижение веса, неконтролируемое слюнотечение, вялость и раскоординация. Недуг до сих пор неизлечим — вакцина не найдена. Заражение, предположительно, случается через слюну, фекалии или кровь.
Страдали ли люди от «вируса зомби»
По сведениям центров по контролю и профилактике заболеваний США, сегодня среди людей не регистрировались случаи заражения болезнью. Тем не менее в апреле прошлого года долго обсуждалась смерть двух американских охотников. Резонанс вызвала новость о том, что мужчины перед кончиной лакомились мясом больных «вирусом зомби» оленей. Однако официальной причиной смерти охотников по сей день считается болезнь Крейтцфельдта-Якоба, среди симптомов которой — раскоординация, проявление враждебности и судороги.
Почему «вирус зомби» кабанов несет опасность для людей
Тревога ученых из-за заражения кабанов связана с тем, что клетки свиней животных похожи на человеческие. Кроме того, инфицирование «вирусом зомби» от скота становится куда более близким, нежели от лесных оленей. Также, по предположениям экспертов, люди способны заразиться и косвенно — через грязную землю или воду.
Стоит ли россиянам беспокоиться из-за «вируса зомби»: мнение врача
Врач-инфекционист Университетской инфекционной клиники H-Clinic в Москве Никита Киселев прокомментировал опасения россиян из-за свежих новостей о «вирусе зомби».
В России инфекция именуется как ХИБ — хроническая изнуряющая болезнь. Сегодня заболевание чаще всего действительно встречается у диких оленей в США и Канаде. Также за последние десять лет были отмечены несколько случаев инфицирования в Норвегии, Швеции и Финляндии. Однако на территории России такое заболевание у животных не выявляли ни разу. Учитывая это, опасаться этой болезни гражданам нашей страны не стоит.
Автор: Екатерина Нагель.