Что такое «вирус зомби» и стоит ли его бояться россиянам: мнение врача

В России инфекция именуется как ХИБ — хроническая изнуряющая болезнь. Сегодня заболевание чаще всего действительно встречается у диких оленей в США и Канаде. Также за последние десять лет были отмечены несколько случаев инфицирования в Норвегии, Швеции и Финляндии. Однако на территории России такое заболевание у животных не выявляли ни разу. Учитывая это, опасаться этой болезни гражданам нашей страны не стоит.