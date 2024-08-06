Что такое виммельбух и чем он полезен детям?

Обычно книги имеют сюжет — в произведении последовательно описываются события с помощью слов и предложений. Но что, если представить, будто в книге нет текста? Казалось бы, она становится нефункциональной и бессмысленной, но это не так.
Такие книги, где нет текста, называются виммельбухи — от немецкого Wimmelbuch (сокращение от Wimmelbilderbuch), «книга с мельтешащими картинками». На их страницах можно увидеть только картинки с изображением множества персонажей, локаций и деталей — герои повторяются на каждом развороте, но меняются их местоположение и деятельность, они попадают в самые разные ситуации.
Обычно виммельбухи — это крупноформатные издания, чтобы можно было подробно рассмотреть все нюансы. В них редко можно увидеть много страниц — в этом нет необходимости: один разворот можно рассматривать часами, и каждый раз находить что-то новое.
Для чего детям нужен виммельбух?
Такой формат книги развивает логику и воображение, память и внимание, помогает пополнять словарный запас и общие знания о мире, понимать закономерности и учит ребенка считать. Виммельбух подходит для детей от одного года и до бесконечности: для каждого возраста можно придумать занятие, да и взрослые с интересом разглядывают иллюстрации.
С совсем маленькими детьми можно заниматься поиском разных объектов — рассматривать картинки, одновременно уча новые слова по смысловым группам: транспорт, овощи, животные.
Когда малышу 2−3 года, виммельбух поможет изучать признаки предметов, например формы и цвета, а также строить простые логические цепочки, например: «Машина сломалась, поэтому дядя ее чинит».
С детьми старше трех лет можно полноценно окунуться в воображаемый мир и придумывать собственные истории: можно описывать героев, их эмоции и действия, используя более сложные словесные конструкции. От разворота к развороту герои будут оказываться в разных ситуациях, что поможет родителю и ребенку развивать собственный сюжет. Множество разных объектов и персонажей не дадут скучать — каждый раз открывая книгу, можно придумывать все новые и новые сюжеты. По ходу занятия родитель может задавать малышу уточняющие вопросы и объяснять непонятное.