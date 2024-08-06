Что такое виммельбух и чем он полезен детям?

С детьми старше трех лет можно полноценно окунуться в воображаемый мир и придумывать собственные истории: можно описывать героев, их эмоции и действия, используя более сложные словесные конструкции. От разворота к развороту герои будут оказываться в разных ситуациях, что поможет родителю и ребенку развивать собственный сюжет. Множество разных объектов и персонажей не дадут скучать — каждый раз открывая книгу, можно придумывать все новые и новые сюжеты. По ходу занятия родитель может задавать малышу уточняющие вопросы и объяснять непонятное.