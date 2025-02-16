Что такое весенняя депрессия и по каким признакам ее можно распознать

С приходом весны не все ощущают чувствуют вдохновение и прилив сил, некоторые, наоборот, сталкиваются с нехваткой энергии и апатией. При этом они, как правило, начинают винить себя за эти негативные ощущения и каждый думает: «Видимо, я не какой-то не такой, неправильный, раз не могу радоваться приходу весны и тепла». Есть еще одна мысль, которая не дает покоя в такие моменты: «Все становятся счастливее с приходом весны, кроме меня!» Конечно, все эти мысли только усугубляют и без того непростое состояние.