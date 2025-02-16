Что такое весенняя депрессия и по каким признакам ее можно распознать

Весенняя депрессия — это состояние, при котором человек испытывает симптомы, похожие на обычную депрессию, но только это происходит именно с приходом первых солнечных дней — в марте или апреле. О том, чем опасно это сезонное состояние и как его распознать, aif.ru рассказала психолог Ксения Заплетина.
По каким симптомам распознать у себя весеннюю депрессию?
С приходом весны не все ощущают чувствуют вдохновение и прилив сил, некоторые, наоборот, сталкиваются с нехваткой энергии и апатией. При этом они, как правило, начинают винить себя за эти негативные ощущения и каждый думает: «Видимо, я не какой-то не такой, неправильный, раз не могу радоваться приходу весны и тепла». Есть еще одна мысль, которая не дает покоя в такие моменты: «Все становятся счастливее с приходом весны, кроме меня!» Конечно, все эти мысли только усугубляют и без того непростое состояние.
Если вы подозреваете у себя весеннюю депрессию, то обратите внимание на следующие симптомы:
- плохое настроение;
- чувство безнадежности;
- потеря интереса к привычным занятиям;
- отсутствие сил на выполнение самых обычных дел;
- вялость и беспокойство;
- нарушение сна (трудно заснуть, просыпаетесь среди ночи, тяжело вставать по утрам — все считается);
- снижение концентрации внимания;
- отсутствие аппетита или, наоборот, переедание;
- повышенная раздражительность и возбуждение;
- фоновая тревога;
- мысли о собственной никчемности.
Для того, чтобы диагностировать весеннюю депрессию, необходимо учитывать два важных критерия: регулярность наступления таких состояний именно весной и полное отсутствие подобных эпизодов в другое время года.
Также важно помнить, что несколько грустных, тревожных или тяжелых дней подряд — это нормально — да, такое случается. А вот если подобное состояние длится неделями — пора обратиться за помощью.
Какие бывают причины для появления весенней депрессии?
Теперь давайте разберемся в причинах появления весенней депрессии. Их не так много:
Значительные изменения в количестве дневного света в разное время года, могут нарушить ваш цикл сна и бодрствования.
Сложности с выработкой мелатонина — гормона, который регулирует сон. Он активнее вырабатывается именно в тёмное время суток. Весной дни становятся длиннее и уменьшение выработки мелатонина может вызывать проблемы со сном.
Давно известна плотная взаимосвязь между уровнем витамина D в организме и признаками депрессии. Поэтому, первое, что необходимо сделать — проверить его достаточное количество в вашем организме.
Только не занимайтесь самолечением и не назначайте себе дозировку витамина D самостоятельно, лучше обратитесь к врачу.
У людей с аллергией на пыльцу вероятность наступления весенней депрессии увеличивается. Исследования продолжаются, но на данный момент есть версия, что воспаление, которое вызывает аллергия, негативно действует на выработку гормонов, влияющих на настроение.
К началу весны организм устает от нехватки витаминов, солнечного света, свежего воздуха. Осень и зима тратят практически все ресурсы, которые мы накапливаем за летний период. Поэтому к марту мы приходим ослабевшими и вымотанными.
Если человек склонен проводить время в одиночестве, то весенняя активность других людей может выбить из колеи и сформировать негативные мысли, а также критичное отношение к себе. «Я должен встречаться с друзьями, но не хочу. Значит, со мной что-то не так». Если дать этим мыслям волю, то они легко могут затянуть в депрессивное состояние.
Как бороться с весенней депрессией?
Есть несколько простых, на первый взгляд, советов. Но несмотря на кажущуюся простоту, эти методы эффективны и действительно могут помочь:
Ложитесь вовремя и спите не меньше 7 часов. Просыпайтесь и засыпайте в одно и то же время. Если сон полноценный, то будет проще справиться с остальными факторами. Чтобы улучшить сон, поддерживайте в комнате прохладу, повесьте плотные шторы.
Светотерапия. Как уже было сказано, одна из причин весенней депрессии — нехватка света. Поэтому, ваша задача — обеспечить себе его в достатке. Для этого можно использовать специальные лампы, которые прямо предназначены для лечения сезонного расстройства. Обычно достаточно использовать их от 15 до 30 минут в день. Желательно утром, чтобы не нарушить выработку мелатонина.
Восполните дефицит витаминов. Обратитесь к врачу для выяснения, чего именно не хватает вашему организму. При необходимости, он назначит вам курс препаратов.
Физическая активность должна стать регулярной. Введите в свою жизнь хотя бы небольшую, но обязательную нагрузку. Короткой прогулки вполне достаточно, но гуляйте каждый день и лучше в одно время — например, после работы. Если вам нравятся танцы, йога или другие активные занятия — прекрасно. Это тоже подходит.
Если вы чувствуете, что вам тяжело справляться с негативными мыслями и плохое настроение влияет на вашу жизнь — проконсультируйтесь с когнитивно-поведенческим психологом. Он поможет скорректировать ваше состояние достаточно быстро.
Весенняя депрессия — непростой опыт, и эта напасть может коснуться буквально любого, даже самого жизнерадостного человека. Прислушивайтесь к себе, не обесценивайте свое состояние, не заставляйте себя радоваться только потому, что «это же весна». Каждый заслуживает сочувствия и поддержки в абсолютно любое время года. Но главное, зная, что с вами происходит и как с этим справиться, вы сможете преодолеть трудный период.