Что такое ведьмин час и когда он наступает

Наши предки боялись трех часов ночи. Считалось, что это время колдовства, сглаза и прочих неприятностей, поэтому называли его ведьминым часом или «дьявольским». Современные ученые подтверждаю опасность феномена трех часов ночи для здоровья человека.
Сакральное значение цифры три
Число три часто встречается в русском фольклоре (три сына, три задания). В христианстве оно ассоциируется со Святой Троицей. Есть версии, что именно в три часа был распят Иисус.
Считалось, что в середине ночи в мир живых проникают души мертвецов и активизируется нечисть. В 1560 году Папа Римский Пий IV даже ввел в обиход понятие «час колдовства»: если человек в это время не спал, а совершал какие-то действия, его могли обвинить в колдовстве.
На Руси тоже верили в ведьмин час — в три часа ночи у нечисти был шанс проникнуть в мир живых, но только до третьего кукареканья петухов, которые начинали петь как раз с трех часов ночи. Рожденных в три часа ночи младенцев считали проклятыми и старались побыстрее окрестить, чтобы смыть беды и несчастья. Просыпаться в три часа ночи — было дурным знаком, ведь человек мог столкнуться с нечистью.
Почему нам снятся кошмары
Современные ученые объяснили, почему глубокой ночью человек может испытывать необъяснимые страхи и тревогу. Когда мы спим, в организме синтезируются гормон сна мелатонин, кортизола и серотонина, которые вырабатываются при стрессе. Во сне нервная система человека не отдыхает, мозг продолжает анализировать прожитый день.
Психика пытается избавиться от накопленных переживаний, провоцируя «чувствительный сон». Именно около трех ночи кошмары «выкидывают» человека из сна. Некачественный сон — причина хронической усталости и, как следствие, проблем со здоровьем.
Чтобы укрепить сон и не подскакивать в холодном поту с постели в ведьминский час, эксперты советуют не накручивать себя перед ночным отдыхом проблемами, меньше нервничать и не объедаться булками и бутербродами на ночь.
Источник: https://dzen.ru