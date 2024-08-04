Что такое ведьмин час и когда он наступает

На Руси тоже верили в ведьмин час — в три часа ночи у нечисти был шанс проникнуть в мир живых, но только до третьего кукареканья петухов, которые начинали петь как раз с трех часов ночи. Рожденных в три часа ночи младенцев считали проклятыми и старались побыстрее окрестить, чтобы смыть беды и несчастья. Просыпаться в три часа ночи — было дурным знаком, ведь человек мог столкнуться с нечистью.