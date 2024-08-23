Что такое валидатор

Валидатор может быть электронным или механическо-электронным. С помощью него можно списать поездку с проездного билета, оплатить проезд и получить билет, зафиксировать вход и выход (начало и окончание рабочего дня). Самые простые модели после прикладывания карточки меняют цвет индикатора, например, с красного на зеленый — это значит, что оплата прошла или пропуск идентифицирован и принят. Более сложные устройства оснащены экраном, где отображается информация по карте, например, срок действия или количество оставшихся поездок.