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Что такое валидатор

«Validate» c английского означает «подтверждать».

Источник: Дептранс Москвы

Слово «валидатор» образовано от английского valid — действительный, правомерный, validate — подтверждать. В России так называют устройство, которое позволяет пассажирам общественного транспорта оформлять билеты без помощи кондуктора. Также валидатор — основа пропускной системы на предприятиях и режимных объектах.

Валидатор может быть электронным или механическо-электронным. С помощью него можно списать поездку с проездного билета, оплатить проезд и получить билет, зафиксировать вход и выход (начало и окончание рабочего дня). Самые простые модели после прикладывания карточки меняют цвет индикатора, например, с красного на зеленый — это значит, что оплата прошла или пропуск идентифицирован и принят. Более сложные устройства оснащены экраном, где отображается информация по карте, например, срок действия или количество оставшихся поездок.

Для чего нужен валидатор?

Валидатор позволяет более точно анализировать пассажиропоток и контролировать оформление проездных билетов в общественном транспорте. Многие регионы, где транспортная система терпит финансовый упадок, отказываются от услуг кондукторов в пользу техники — это существенно экономит деньги организации. Валидаторы, установленные на пропускных пунктах, помогают получать достоверные данные о соблюдении сотрудниками режима рабочего времени, а также обеспечивают дополнительную безопасность — любой входящий на территорию должен получить пропуск и отметиться на входе-выходе.

Что будет, если не оплатить проезд через валидатор?

В случае проверки контролерами, пассажиру — «зайцу» могут выписать штраф. Уполномоченные сотрудники транспортной организации при входе блокируют валидатор. С помощью собственного переносного устройства контролеры проверяют транспортные и банковские карты пассажиров — если пассажир не оплатил проезд, на экране высветится соответствующее сообщение. Если с одной карты был оплачен проезд за несколько человек, проверяющий также это увидит на электронном табло.