Что такое турдизи

Турдизи — это турецкие сериалы, которые завоевали популярность наряду с бразильскими, американскими сериалами и южнокорейскими дорамами. Турдизи — слово, образованное от слияния двух турецких türk dizileri, что в переводе означает «турецкий сериал».
Всплеск популярности турецких многосерийных фильмов произошел в России после выхода в 2012 году сериала «Великолепный век». В Турции его смотрела треть всех жителей страны — более 25 миллионов человек. В западной прессе сериал называли «Сексом в большом городе османской эпохи» и часто сравнивали с «Игрой престолов», благодаря интригам и неожиданным поворотам сюжетных линий.
Чем турдизи отличаются от других сериалов?
Часто турдизи — это гигантские шоу на сотни серий, за время которых зрители успевают практически сродниться с главными героями. Сюжетные линии охватывают самые разные времена и ситуации: от бытовых, комедийных драм до триллеров и эпохальных исторических фильмов.
Для турецких мыльных опер свойственны непривычно длинные эпизоды — от 80 до 150 минут. Средняя продолжительность сезона турецкой драмы составляет около 35−40 серий. Студии отслеживают рейтинги и реакцию аудитории и могут отредактировать сценарий или резко поменять ход сюжета, а иногда — завершить съемки, даже не доведя сезон до логического финала. В успешном сериале может быть больше 80, а иногда 100 и даже 200 серий.
В турдизи огромное количество персонажей. В любой драме их будет минимум 50, каждый из которых будет играть важную роль в развитии сюжета.
Съемки чаще всего проходят в живописных локациях Стамбула и крайне редко используют студии. Продюсеры тратят большие деньги на съемки с дронов, красивые панорамные кадры и сложный монтаж.
Крайне важен подбор саундтреков в турецких сериалах. Авторы продумывают музыкальное сопровождение до самых мелочей — каждая композиция пишется индивидуально к сериалу, что усиливает драматический эффект.