Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что такое турдизи

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Турдизи — это турецкие сериалы, которые завоевали популярность наряду с бразильскими, американскими сериалами и южнокорейскими дорамами. Турдизи — слово, образованное от слияния двух турецких türk dizileri, что в переводе означает «турецкий сериал».

Всплеск популярности турецких многосерийных фильмов произошел в России после выхода в 2012 году сериала «Великолепный век». В Турции его смотрела треть всех жителей страны — более 25 миллионов человек. В западной прессе сериал называли «Сексом в большом городе османской эпохи» и часто сравнивали с «Игрой престолов», благодаря интригам и неожиданным поворотам сюжетных линий.

Чем турдизи отличаются от других сериалов?

Часто турдизи — это гигантские шоу на сотни серий, за время которых зрители успевают практически сродниться с главными героями. Сюжетные линии охватывают самые разные времена и ситуации: от бытовых, комедийных драм до триллеров и эпохальных исторических фильмов.

Для турецких мыльных опер свойственны непривычно длинные эпизоды — от 80 до 150 минут. Средняя продолжительность сезона турецкой драмы составляет около 35−40 серий. Студии отслеживают рейтинги и реакцию аудитории и могут отредактировать сценарий или резко поменять ход сюжета, а иногда — завершить съемки, даже не доведя сезон до логического финала. В успешном сериале может быть больше 80, а иногда 100 и даже 200 серий.

В турдизи огромное количество персонажей. В любой драме их будет минимум 50, каждый из которых будет играть важную роль в развитии сюжета.

Съемки чаще всего проходят в живописных локациях Стамбула и крайне редко используют студии. Продюсеры тратят большие деньги на съемки с дронов, красивые панорамные кадры и сложный монтаж.

Крайне важен подбор саундтреков в турецких сериалах. Авторы продумывают музыкальное сопровождение до самых мелочей — каждая композиция пишется индивидуально к сериалу, что усиливает драматический эффект.