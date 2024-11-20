Что такое турдизи

Для турецких мыльных опер свойственны непривычно длинные эпизоды — от 80 до 150 минут. Средняя продолжительность сезона турецкой драмы составляет около 35−40 серий. Студии отслеживают рейтинги и реакцию аудитории и могут отредактировать сценарий или резко поменять ход сюжета, а иногда — завершить съемки, даже не доведя сезон до логического финала. В успешном сериале может быть больше 80, а иногда 100 и даже 200 серий.