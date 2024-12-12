Что такое тринадцатая зарплата и кому ее начисляют

Что такое тринадцатая зарплата
Как рассказывает ОТР, это понятие появилось еще в СССР. В конце года людям выплачивали сумму, равную примерно одному окладу (лишить такого бонуса могли за пьянство и другие нарушения). В современном Трудовом кодексе нет положения о тринадцатой зарплате, но некоторые работодатели называют так новогоднюю премию.
Как оформляют и начисляют
Поскольку по сути это просто премия, ее оформляют по соответствующим документам. Если при трудоустройстве она была указана в вакансии качестве бонуса, то стоит проверить бумаги, чтобы убедиться, что деньги реально выплатят.
Все обязанности работодателя должны быть прописаны в трудовом договоре. Также существует положение внутреннего трудового распорядка (ПВТР), рассказал изданию кадровый эксперт, HR агентства по подбору персонала «Трудовые резервы» Илья Варакин. Если в последнем есть положение о выплате этой премии, то уже все в рамках закона. Также должен быть трудовой договор. Все, что связано с взаимоотношениями между работодателем и сотрудникам, прописывается либо в ПВТР, либо в трудовом договоре.
Иногда отдельно оформляется положение о материальных выплатах. Там прописывают все, что связано с оплатой труда, а потом в трудовом договоре или ПВТР делают ссылку на этот документ. В нем может быть прописано дополнительное соглашение о мотивации на определенный срок или для конкретного отдела.
Кому положена тринадцатая зарплата
В документах обычно указывают все условия, которые должен выполнить сотрудник, чтобы получить тринадцатую зарплату. Иногда ее начисляют сразу всем работникам. В некоторых компаниях наличие новогоднего бонуса связано с качеством работы.
Как рассчитывают тринадцатую зарплату
Каждая компания рассчитывает ее индивидуально. В некоторых организациях сотрудникам просто выплачивают сумму, близкую к окладу, а где-то учитывают определенные показатели. Обычно учитываются примерно одни и те же критерии: результативность, выполнение плана, исполнение дополнительных обязанностей, полезные инициативы, стаж работы.
Некоторые работодатели при расчете бонуса отталкиваются от оклада или просто выплачивают фиксированную сумму для каждой должности. Зачастую руководители смотрят, сколько дней сотрудник реально отработал, и урезают тринадцатую зарплату за отгулы.
Когда перечисляют
Чаще всего новогодний бонус выплачивают во второй половине декабря или в начале первого квартала следующего года. Иногда сроки выплаты указаны в специальном документе. Если работодатель их нарушит, сотрудник сможет обратиться в трудовую инспекцию. Если это не поможет, есть вариант решить вопрос через суд.
Выплачивают ли тринадцатую зарплату на испытательном сроке
Чаще всего при выплате тринадцатой зарплаты сотрудников на испытательном сроке не учитывают. Это касается и работников в декрете, которые фактически не трудились. Также без бонуса могут оставить тех, кто много опаздывал, прогуливал, срывал сроки сдачи проектов и допускал другие нарушения.