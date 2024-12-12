Что такое тринадцатая зарплата и кому ее начисляют

Все обязанности работодателя должны быть прописаны в трудовом договоре. Также существует положение внутреннего трудового распорядка (ПВТР), рассказал изданию кадровый эксперт, HR агентства по подбору персонала «Трудовые резервы» Илья Варакин. Если в последнем есть положение о выплате этой премии, то уже все в рамках закона. Также должен быть трудовой договор. Все, что связано с взаимоотношениями между работодателем и сотрудникам, прописывается либо в ПВТР, либо в трудовом договоре.