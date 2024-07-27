Что такое триггерные точки в мышцах и чем они опасны

В мышцах формируются локальные уплотнения (триггерные точки). Эти участки сильно напряжены. Через них проходят двигательные нервы, они вызывают сокращение мышц. В итоге любое надавливание на них или движение может вызывать приступ сильной боли. Триггерные точки — это ключевой симптом миофасциального синдрома. Именно по ним врачи распознают миофасциальный синдром от других болезней: грыжи диска, протрузии или остеохондроза.