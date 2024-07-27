Что такое триггерные точки в мышцах и чем они опасны

Триггерные точки могут возникнуть в любой мышце тела, которая подвергается постоянному перенапряжению: голова, шея, поясница, лопатки, колени, голени.
В мышцах формируются локальные уплотнения (триггерные точки). Эти участки сильно напряжены. Через них проходят двигательные нервы, они вызывают сокращение мышц. В итоге любое надавливание на них или движение может вызывать приступ сильной боли. Триггерные точки — это ключевой симптом миофасциального синдрома. Именно по ним врачи распознают миофасциальный синдром от других болезней: грыжи диска, протрузии или остеохондроза.
Выделяют 9 основных пар триггерных точек: затылочные, нижнешейные, трапециевидные, надостные, второго ребра, латеральные надмыщелковые, ягодичные, большого вертела, коленные. Точки расположены симметрично по обеим сторонам тела.
Наиболее частой причиной возникновения триггерных точек является хронический стресс и мышечное перенапряжение. Нарушение осанки, неправильные позы, перекос таза приводят к перенапряжению одной из мышц.
«Психоэмоциональный стресс всегда сопровождается тревогой и мышечным напряжением. Мышцы после прекращения воздействия эмоциональных стрессоров часто остаются в спазмированном состоянии. Особенно важную роль играют хронические стрессовые ситуации с высоким уровнем тревожных расстройств, сопровождающихся мышечным напряжением, а также депрессивные состояния, при которых меняется стереотип движений, осанка, поза, что может приводить к формированию мышечных спазмов. Формируется порочный круг: стресс — эмоционально-аффективные расстройства — изменение двигательного стереотипа с избыточным напряжением ряда мышечных групп — боли от напряженных мышц — усиление стресса — усиление эмоционально-аффективных расстройств — усугубление нарушений двигательного стереотипа», — описывает болезнь кандидат медицинских наук, доцент ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России (Москва) Алла Годзенко.
Миофасциальный синдром — неприятное состояние, которое ограничивает физическую активность человека, ухудшает самочувствие и качество жизни. Если синдром не лечить, со временем в патологический процесс вовлекаются новые группы мышц и больному становится хуже. В итоге может потребоваться помощь хирурга. Болевой синдром сам не проходит, обратиться к врачу лучше на ранних этапах его развития.
Источники: https://www.lvrach.ru
Кукушкин М. Л., Хитров Н. К. Общая патология боли. М.: Медицина, 2004.
Вознесенская Т. В. Миофасциальный болевой синдром // Consilium medicum.