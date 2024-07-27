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Что такое триггерные точки в мышцах и чем они опасны

Стресс, нарушение осанки, спазмы в мышцах — причины хронических болей в теле.

Источник: Freepik

Триггерные точки могут возникнуть в любой мышце тела, которая подвергается постоянному перенапряжению: голова, шея, поясница, лопатки, колени, голени.

Триггерная точка в мышцах (анлг. trigger point, trigger sites, от trigger — «спусковой крючок») — это небольшой очаг напряжения в мышце, который при определенных условиях вызывает боль.

В мышцах формируются локальные уплотнения (триггерные точки). Эти участки сильно напряжены. Через них проходят двигательные нервы, они вызывают сокращение мышц. В итоге любое надавливание на них или движение может вызывать приступ сильной боли. Триггерные точки — это ключевой симптом миофасциального синдрома. Именно по ним врачи распознают миофасциальный синдром от других болезней: грыжи диска, протрузии или остеохондроза.

Выделяют 9 основных пар триггерных точек: затылочные, нижнешейные, трапециевидные, надостные, второго ребра, латеральные надмыщелковые, ягодичные, большого вертела, коленные. Точки расположены симметрично по обеим сторонам тела.

Наиболее частой причиной возникновения триггерных точек является хронический стресс и мышечное перенапряжение. Нарушение осанки, неправильные позы, перекос таза приводят к перенапряжению одной из мышц.

«Психоэмоциональный стресс всегда сопровождается тревогой и мышечным напряжением. Мышцы после прекращения воздействия эмоциональных стрессоров часто остаются в спазмированном состоянии. Особенно важную роль играют хронические стрессовые ситуации с высоким уровнем тревожных расстройств, сопровождающихся мышечным напряжением, а также депрессивные состояния, при которых меняется стереотип движений, осанка, поза, что может приводить к формированию мышечных спазмов. Формируется порочный круг: стресс — эмоционально-аффективные расстройства — изменение двигательного стереотипа с избыточным напряжением ряда мышечных групп — боли от напряженных мышц — усиление стресса — усиление эмоционально-аффективных расстройств — усугубление нарушений двигательного стереотипа», — описывает болезнь кандидат медицинских наук, доцент ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России (Москва) Алла Годзенко.

Миофасциальный синдром — неприятное состояние, которое ограничивает физическую активность человека, ухудшает самочувствие и качество жизни. Если синдром не лечить, со временем в патологический процесс вовлекаются новые группы мышц и больному становится хуже. В итоге может потребоваться помощь хирурга. Болевой синдром сам не проходит, обратиться к врачу лучше на ранних этапах его развития.

Источники: https://www.lvrach.ru

Кукушкин М. Л., Хитров Н. К. Общая патология боли. М.: Медицина, 2004.

Вознесенская Т. В. Миофасциальный болевой синдром // Consilium medicum.