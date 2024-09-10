Что такое «токсичное прощение» и почему оно разрушает отношения

Псевдопрощение негативно влияет на всех участников спорных событий: если вы затаили обиду, другой человек может подметить отстраненность и пассивную агрессию в свою сторону как бы уже без повода, ведь конфликт исчерпан. В результате отношения трещат по швам из-за взаимных упреков.