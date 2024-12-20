Что такое токсичная работа и нужно ли ее менять

Принимая решение о смене работы, нужно изучить все плюсы и минусы. Например, может не устраивать коллектив, но может нравиться зарплата. В других случаях зарплата может быть не слишком высока, офис может находиться далеко от дома, но человек привык к коллегам. Однако если на каждой работе человек чувствует, что попадает в «токсичный» коллектив, надо посмотреть на себя. Сотруднику стоит подумать, не слишком ли он обостренно все воспринимает, умеет ли выстраивать отношения с коллегами, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию или хотя бы научиться не так остро на все реагировать.