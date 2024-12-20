Что такое токсичная работа и нужно ли ее менять

Как распознать токсичную работу
В разговоре с Тульской службой новостей она сообщила, что слова «токсичный человек» и «токсичные отношения» впервые описала психолог Лилиан Гласс в своей книге «Вредные люди вокруг нас. Как с ними бороться?» (18+). Токсичными отношениями она назвала те, в которых отсутствуют поддержка, сотрудничество и взаимное уважение. По словам Светланы Шашковой, такое определение вполне применимо к рабочему коллективу и его членам. При этом определение токсичности во многом зависит от личного восприятия каждого отдельного человека. Иными словами, разные люди могут по-разному реагировать на одни и те же ситуации.
«Например, использование нецензурной лексики в некоторых коллективах может восприниматься как нормальное явление, в то время как для других это будет явным признаком неблагоприятной атмосферы. Если вы пришли из более формального окружения, где подобное поведение считалось неуместным, то, скорее всего, столкнетесь с дискомфортом», — поясняет социолог.
Также важны культурные различия. К примеру, обращение по имени без отчества (такая модель пришла из западных сран) для некоторых сотрудников может восприниматься как неуважение. При этом для кого-то это норма.
«В общем, здесь все зависит оттого, какой смысл каждый конкретный человек вкладывает в понятие токсичности», — отметила Светлана Шашкова.
Стоит ли менять работу из-за токсичных отношений
Принимая решение о смене работы, нужно изучить все плюсы и минусы. Например, может не устраивать коллектив, но может нравиться зарплата. В других случаях зарплата может быть не слишком высока, офис может находиться далеко от дома, но человек привык к коллегам. Однако если на каждой работе человек чувствует, что попадает в «токсичный» коллектив, надо посмотреть на себя. Сотруднику стоит подумать, не слишком ли он обостренно все воспринимает, умеет ли выстраивать отношения с коллегами, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию или хотя бы научиться не так остро на все реагировать.
«Если проблема в вашем характере, то смена места работы ничего не решит. Но люди так устроены, что им проще во всем обвинить других, чем признать собственные ошибки», — говорит социолог.
Кроме того, прежде чем принимать решение об увольнении, важно взвесить все риски. Надо подумать, насколько ваша профессия востребована, какие у вас навыки и как быстро вы сможете найти новую работу. Увольнение не гарантирует улучшение ситуации, если проблема заключается в вашем восприятии.
Как справиться с токсичной атмосферой
Можно попробовать поговорить с коллегами. Иногда простое обсуждение проблем может помочь прояснить ситуацию и наладить отношения.
Также надо четко определить свои границы и не позволять другим их нарушать. Поможет еще и развитие эмоционального интеллекта: нужно учиться управлять своими эмоциями и реагировать на стрессовые ситуации более конструктивно.
В некоторых случаях стоит обратиться к руководству. Если ситуация становится невыносимой, возможно, стоит обсудить проблему с менеджером или HR.
Также надо повысить свою квалификацию. Повышение собственной значимости для компании может помочь избежать нездоровой конкуренции и повысить шансы на карьерный рост.
Светлана Шашкова отметила, что работа — это не только выполнение обязанностей, но и взаимодействие с людьми. Создание здоровой атмосферы требует усилий с обеих сторон, подчеркнула эксперт.
Если вы собираетесь увольняться, вам будет полезно узнать, как вести себя на собеседовании и объяснить смену работы. Ранее на эти вопросы ответила HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.