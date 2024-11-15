Что такое «теория красных ногтей» — и правда ли, что этот цвет помогает привлечь мужчину

Теория красных ногтей
Согласно предположению пользователей соцсетей, красный лак на ногтях повышает привлекательность женщины и помогает привлечь внимание потенциальных партнеров. По мнению некоторых, это возвращает нас к идее идею о том, что определенные эстетические предпочтения окружающих людей могут влиять на нашу силу их обольщения.
Специалисты по ментальному здоровью отмечают, что в основе этой теории могут лежать вполне резонные аргументы. Так, на протяжении десятилетий красный цвет ассоциировался с такими качествами, как уверенность в себе, чувственность и харизма. По мнению психотерапевта Мелиссы Кук, к примеру, этот цвет подсознательно передает образ уверенности и женственности, что может быть особенно привлекательным для мужчин.
Помимо психологических соображений, красный цвет также имеет культурные и биологические корни, когда речь идет о соблазнении. Многочисленные исследования показывают, что красный цвет вызывает страсть и повышение либидо. Доктор Венди Уолш, профессор психологии, отмечает, что этот цвет ассоциируется с соблазнением во многих культурах и что наше очарование красным цветом может иметь биологические корни: он подсознательно воспринимается как признак жизненной силы и здоровья — качеств, которые ценятся при выборе партнера.
Интересно, что роль красного цвета имеет большее значение и в социальном смысле.
Например, в обществе образ роковой женщины с красными ногтями или губами глубоко укоренился в коллективном воображении благодаря голливудскому кино и таким иконам, как Мэрилин Монро и Рита Хейворт. Этот образ сохранился со временем, сделав красный цвет символом смелости, решительности и независимости.
Хотя «теория красных ногтей» привлекла к себе определенное внимание, у нее есть свои недостатки. Мелисса Кук, говоря о ней, предостерегает от зацикленности на внешности для привлечения партнера: «Привлекательность — это нечто большее, чем цвет ногтей. Если полагаться только на эстетические предпочтения, это может привести к поверхностным отношениям в ущерб более глубоким, подлинным связям».
Таким образом, красный маникюр может привлечь внимание, но он не является гарантией длительной или искренней связи. Скорее, эта теория лишь подчеркивает, что едва заметная деталь в нашей внешности может повлиять на нашу уверенность в себе и, в свою очередь, на привлекательность, которую мы приобретаем в глазах других. Однако важно помнить, что выбор лака для ногтей должен отражать прежде всего индивидуальность человека и то, что заставляет его чувствовать себя хорошо, а не мимолетную «причуду».
Мнение психолога
Лилия Гарипова, Психолог, преподаватель международного института Smart.
Как красный цвет влияет на человека
Красный цвет может оказывать стимулирующее и возбуждающее действие. На уровне тела дыхание и пульс человека учащаются, поднимается давление, активизируется работа нервной системы. Когда женщина выбирает красный цвет для губ или ногтей, она бессознательно делает послание миру.
Часто девушки выбирают этот цвет весной, когда начинает светить солнце, организм получает витамин D и повышается либидо. К сожалению, девушки сами не всегда осознают процесс повышения либидо и не распознают свое бессознательное послание к миру. Это послание говорит: «Я хочу, чтобы ты меня заметил и твое сердце стало биться чаще, когда ты смотришь на меня».
Почему женщины делают акцент именно на маникюре
Почему девушки реже используют для этой цели красное платье или красную помаду? Потому что это слишком смело и вызывающе — такое «заявление» трудно спрятать от самой себя и окружающие могут осудить за такое проявление сексуальности. В обществе женщинам неприлично демонстрировать свое либидо. А вот красный цвет маникюра кажется приемлемым и не вызывает столько внимания у окружающих, да и саму носительницу не напугает. У большой части населения есть блоки и неработающие установки на тему сексуальности — это связано с отсутствием соответствующего образования и воспитания на эту тему.
Что об этом говорит история маникюра
Также не стоит забывать об истории маникюра, так как коллективная память очень влияет на поведение современного человека. Об этом говорил еще Карл Юнг.
Например, в Древнем Египте по цвету ногтей можно было определить к какому сословию принадлежал человек. Жрецам и знати разрешалось красить ногти в разные оттенки красного, а простолюдины довольствовались только бледными цветами. В Древнем Китае краску для ногтей изготавливали из пчелиного воска и лепестков роз, в результате получалось покрытие розово-красных оттенков — как и в Египте, такой маникюр был привилегией высшего сословия. Во времена инквизиции обладательниц цветных ногтей считали ведьмами. А еще, как известно, ведьмами считали самых красивых и сексуально привлекательных женщин.
В современном виде маникюр возник в 1830 году во Франции при правлении Луи Филиппа, и также принадлежал только королевскому сословию. Во второй половине 20 века появился кинематограф, и красный лак вошел в моду, благодаря шикарным голливудским дивам, которые носили острые ногти красных оттенков. Именно с того времени красный лак стал считаться классикой.
Таким образом, красный цвет маникюра является не только бессознательным желанием привлечь внимание к своей сексуальности, но и является символом роскоши и женственности. Поэтому женщины всего мира продолжают выбирать его, когда у них случается соответствующее игривое настроение или когда им хочется подчеркнуть свой статус.