Что такое «теория красных ногтей» — и правда ли, что этот цвет помогает привлечь мужчину

Почему девушки реже используют для этой цели красное платье или красную помаду? Потому что это слишком смело и вызывающе — такое «заявление» трудно спрятать от самой себя и окружающие могут осудить за такое проявление сексуальности. В обществе женщинам неприлично демонстрировать свое либидо. А вот красный цвет маникюра кажется приемлемым и не вызывает столько внимания у окружающих, да и саму носительницу не напугает. У большой части населения есть блоки и неработающие установки на тему сексуальности — это связано с отсутствием соответствующего образования и воспитания на эту тему.