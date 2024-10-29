Что такое тантамареска?

Кулиджа часто называют изобретателем тантамаресок из-за того, что он запатентовал свои доски и сделал их популярными. Однако фотофон появился раньше изобретения Кулиджа. Прообразом могли послужить достопримечательности в виде копий саркофагов или статуй сфинкса, которые встречались в Египте во второй половине XIX веке. В них вырезали отверстия для лица, чтобы туристы могли сфотографироваться в образе мумии или сфинкса. На одной из таких фотографий эрцгерцог Франц Фердинанд из Австрии позирует в образе мумии в Каире в 1894 году.