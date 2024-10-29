Что такое тантамареска?

Многие не раз видели тантамареску, при этом не догадывались, что этот предмет имеет такое необычное название. Речь идет о стенде или ростовой фигуре с напечатанным на ней изображением и отверстием для лица (иногда также для рук и ног).
Такие доски используются для фотосъемки. На холсте, обтягивающем стенд, изображаются персонажи в разнообразных позах и ситуациях с различными фонами. Для фотографирования люди должны зайти за обратную сторону тантамарески и просунуть лицо в прорезь. Благодаря этому создается впечатление, что лицо человека является частью сцены, при этом часто возникает комический эффект.
Тантамарески можно часто встретить на набережных курортных городов, в парках, на различных развлекательных мероприятиях.
Есть у слова «тантамареска» и второе, менее употребительное значение. Так также называют куклу в кукольном театре, у которой голова человека и кукольное тело.
Как возникла тантамареска?
Слово «тантамареска» образовано от французского tintamarresque — «звенящий». В русском языке оно встречается только в словаре синонимов и в Викисловаре.
В 1874 году американский художник Кассиус Кулидж запатентовал изображения на доске, которую можно было держать на переднем плане под подбородком. Он нарисовал несколько образов, в том числе мужчину-атлета и женщину в купальнике, которые и сегодня часто встречаются на тантамаресках, а также создал бизнес по продаже этих досок по почте.
Кулиджа часто называют изобретателем тантамаресок из-за того, что он запатентовал свои доски и сделал их популярными. Однако фотофон появился раньше изобретения Кулиджа. Прообразом могли послужить достопримечательности в виде копий саркофагов или статуй сфинкса, которые встречались в Египте во второй половине XIX веке. В них вырезали отверстия для лица, чтобы туристы могли сфотографироваться в образе мумии или сфинкса. На одной из таких фотографий эрцгерцог Франц Фердинанд из Австрии позирует в образе мумии в Каире в 1894 году.