Что такое табата и чем она полезна

Табата — одно из популярных направлений фитнеса, направленных на снижение массы тела и жиросжигание. Эта система занятий названа в честь японского ученого Изуми Табата.
В чем суть табаты?
Табата — это круговая интервальная тренировка высокой интенсивности. Она предполагает проработку всех основных групп мышц за короткое время.
Табата, включает динамичные упражнения из разных спортивных дисциплин: тяжелой и легкой атлетики, велоспорта, бокса, плавания.
В зависимости от уровня сложности и подготовки тренирующийся может делать повторы как собственным с весом, так и с утяжелителями.
Классическая тренировка состоит из серии кратковременных интервалов продолжительностью в 30 секунд, где в течение 20 секунд выполняется упражнение с максимальной скоростью и соблюдением техники и 10 секунд отводится на отдых. Предполагается выполнение восьми таких повторов — это и будет один круг, он длится примерно четыре минуты.
В рамках одной тренировки кругов может быть несколько. Люди с хорошей физической подготовкой могут делать четыре круга, начинающим достаточно одного круга. Отдых между кругами составляет не более 1−2 минут.
Заниматься табатой каждый день нельзя, так как высокоинтенсивные нагрузки могут приводить к истощению центральной нервной системы. Достаточно тренировок 3−4 раза в неделю по 15−30 минут или 2−3 раза по 40−45.
В чем преимущества табаты?
Тренировка по табате предполагает быстрое и эффективное снижение жировых отложений за счет сжигания большого объема калорий и ускорения метаболизма. Также при регулярных тренировках она помогает повысить уровень выносливости, скорости, координации и силы. Табата укрепляет мышцы и помогает проработать их рельеф.
Кроме того, преимуществами этого направления являются простые упражнения (заниматься можно как в зале, так и дома), проработка всех групп мышц в одной тренировке и уменьшение продолжительности тренинга без потери эффективности.
Однако пользу от табаты можно получить только при соблюдении техники упражнений.
Кому противопоказана табата?
Табата не подходит нетренированному организму из-за высокой нагрузки на суставы и сердечно-сосудистую систему. Также не стоит ей заниматься при плохом самочувствии или болевых ощущениях.
Табата противопоказана людям с болезнями суставов и костей, сердечно-сосудистой системы, тем, кто страдает повышенным артериальным давлением, варикозным расширением вен, сахарным диабетом, имеет грыжи в спине, ожирение, а также беременным и пациентам в период восстановления после операций.
Когда появилась табата?
Табата — это довольно молодое направление фитнеса. Его родоначальником стал японский профессор-физиолог Изуми Табата, работавший в команде сборной Японии по конькобежному спорту. Он пытался найти действенный способ повысить выносливость атлетов и в 1996 году впервые изучил методику кратковременных нагрузок высокой интенсивности. Табата провел серию экспериментов, в которых подтвердил факт, что занятия по этой методике способствуют более быстрому развитию выносливости и сжиганию жировых отложений.