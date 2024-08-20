Что такое табата и чем она полезна

Табата — это довольно молодое направление фитнеса. Его родоначальником стал японский профессор-физиолог Изуми Табата, работавший в команде сборной Японии по конькобежному спорту. Он пытался найти действенный способ повысить выносливость атлетов и в 1996 году впервые изучил методику кратковременных нагрузок высокой интенсивности. Табата провел серию экспериментов, в которых подтвердил факт, что занятия по этой методике способствуют более быстрому развитию выносливости и сжиганию жировых отложений.