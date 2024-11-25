Что такое таба лапка сквиш? Разбираем новый способ борьбы со стрессом

Что такое таба лапка
Таба лапка — это сквиш, или мягкая игрушка, которую можно мять и растягивать. Что бы с ней ни делали, она всегда принимает изначальную форму. Особенность таба лапки от других похожих игрушек в том, что внешне она напоминает кошачью лапку.
Таба лапка доступна на маркетплейсах в самых разных цветах, а придумали такой формат в Китае — там она быстро набрала популярность как у блогеров, так и у обычных жителей мегаполисов. По задумке создателей, таба лапка помогает избавиться от стресса и тревожности.
Что значит «таба лапка»
Смысл названия игрушки таба лапка точно не известен. По одной из версий, слово «таба» могло возникнуть от глагола «тапать», или «нажимать» — это слово применяется в играх вроде кликеров. Один из таких ярких примеров — выражение «тапать капибару», которое стало популярным в сентябре 2024 года. По другой же версии, слово «таба» может быть сокращением от Tabasquishy — полного названия игрушек, которое использует их производитель.
В чем секрет популярности антистресс-игрушек
Мягкие формы, приятные текстуры и яркие цвета антистресс-игрушек вызывают ассоциации с детством, создавая ощущение защищенности. Люди, которые сталкиваются с высоким уровнем стресса, находят в таких предметах возможность быстро расслабиться.
«Это объясняется способностью игрушек переключать внимание с тревожных мыслей на физическое взаимодействие, — рассказывает психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская. — Рост популярности антистресс-игрушек также связан с влиянием социальных сетей. Видеоролики, где люди делятся своим опытом использования таба лапок и подобных аксессуаров, привлекают широкую аудиторию, делая из игрушек тренд».
Как антистресс-игрушки влияют на нашу психику
Такие игрушки помогают снизить напряжение за счет стимуляции сенсорных рецепторов кожи. Это уменьшает выработку кортизола — гормона, связанного с реакцией на стресс. Повторяющиеся движения, например сжатие или поглаживание, оказывают медитативный эффект, успокаивая нервную систему и помогая сосредоточиться на настоящем моменте.
«Игрушки также могут быть полезны для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Они удовлетворяют потребность в тактильных ощущениях и движении, помогая улучшить способность сосредотачиваться и снижать излишнюю активность», — делится Шидловская.
Чем могут быть полезны антистресс-игрушки
Использование специальных игрушек помогает ситуативно справиться с тревожностью и восстановить концентрацию в стрессовых ситуациях. «Они подходят для кратковременного облегчения, например, в условиях насыщенного рабочего дня или при высоких эмоциональных нагрузках», — добавляет Елена Шидловская.
Однако их воздействие ограничено ситуативной поддержкой. Для борьбы с длительным переутомлением важно применять системный подход: включить в практику дыхательные техники, физическую активность и обратиться за помощью к психологу.
«Полагаться исключительно на игрушки может быть недостаточно: это мешает развитию навыков самостоятельного управления эмоциями, — предупреждает специалист Скандинавского Центра Здоровья. — Игрушки лучше воспринимать как дополнение к другим методам работы со стрессом. Кроме того, важно выбирать качественные изделия из безопасных материалов, чтобы избежать аллергий».
При этом важно помнить, что подобные игрушки — не единственный способ справляться со стрессом. «Медитации, прогулки на свежем воздухе, творческая деятельность или общение с близкими помогают снять напряжение и укрепить эмоциональную устойчивость, — рассказывает психолог. — Эти методы особенно полезны в сочетании с антистресс-игрушками, дополняя их эффект и создавая долгосрочные привычки для поддержания психологического здоровья».
Сколько стоит: от 200 до 800 рублей в среднем.
Где купить: на маркет-плейсах.
Елена Шидловская, психолог Скандинавского Центра Здоровья