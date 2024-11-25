Что такое таба лапка сквиш? Разбираем новый способ борьбы со стрессом

Смысл названия игрушки таба лапка точно не известен. По одной из версий, слово «таба» могло возникнуть от глагола «тапать», или «нажимать» — это слово применяется в играх вроде кликеров. Один из таких ярких примеров — выражение «тапать капибару», которое стало популярным в сентябре 2024 года. По другой же версии, слово «таба» может быть сокращением от Tabasquishy — полного названия игрушек, которое использует их производитель.