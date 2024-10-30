Что такое сублимированный кофе

Первые два часа напиток варится ради ароматических масел — их вываривают и сливают в отдельную емкость, проведя очистку от примесей. «Тело» кофе продолжают варить — сахара и белки придают напитку правильную консистенцию, и получается экстракт. Его впоследствии прогоняют через систему с очень низким давлением — при нем даже вода закипает не при 100, а при 70 градусах. Экстракт густеет, и на выходе кофе уже напоминает кисель — на этом этапе в него возвращают ароматические масла.