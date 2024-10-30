Что такое сублимированный кофе

Производители уверяют, что кофе в такой форме ничем не уступает свежемолотому по вкусовым качествам. Aif.ru разобрался, как делают сублимированный кофе и так ли он хорош.
Как делают сублимированный кофе?
Его получают из кофейных зерен с помощью технологии freeze dried, то есть «сушка замораживанием». Однако это только самый последний этап — рассказываем, как зерно превращается в сублимат.
Зерна перемалывают и на несколько минут заливают холодной водой — так получится «добыть» больше ароматических масел. В отличие от домашних способов приготовления кофе, будь то в турке или в кофемашине, где из-за быстрой термообработки теряется 80% аромата, сахара и кофеина, при изготовлении растворимого кофе зерна вываривают пять часов.
Первые два часа напиток варится ради ароматических масел — их вываривают и сливают в отдельную емкость, проведя очистку от примесей. «Тело» кофе продолжают варить — сахара и белки придают напитку правильную консистенцию, и получается экстракт. Его впоследствии прогоняют через систему с очень низким давлением — при нем даже вода закипает не при 100, а при 70 градусах. Экстракт густеет, и на выходе кофе уже напоминает кисель — на этом этапе в него возвращают ароматические масла.
На следующем этапе кофе отправляют в условия, где минус 50 градусов. На финише сырье помещают в резервуар, где очень низкое давление, практически вакуум, и высокая температура — льдинки из кофе превращаются в пар, и в результате сублимационной сушки получается кофейный пласт сырья, который измельчают в те самые сухие кристаллы. На финальную обработку уходит от 12 часов до нескольких суток.
Из каких зерен делают сублимированный кофе?
Растворимый кофе, как и чай в пакетиках, «обвиняют» в плохом качестве сырья. Известно, что на производстве для изготовления сублимированного и гранулированного кофе используют натуральное обжаренное зерно. В открытых источниках пишут, что не всегда для этих целей берут высококачественную арабику или робусту. Узнать о сырье можно на упаковке растворимого кофе — добросовестные производители не скрывают такую информацию.
Почему сублимированный растворимый кофе дороже гранулированного?
Более высокая цена сублимата обусловлена сложностью и длительностью изготовления.
Такая технология позволяет сохранить в высушенном продукте максимум полезных свойств и аромата.
Как понять, что сублимированный кофе качественный?
Эксперты говорят, что размер кофейных кристалликов значения не имеет — важнее их структура и цвет. Однородный оттенок — признак качественного сублимированного кофе. Частицы растворимого кофе в таком формате должны быть однородными — на дне стеклянной банки не должно быть порошка, полученного от разрушенных гранул. Если гранулы скомковались в банке, значит, их неправильно хранили, и пить напиток не стоит.