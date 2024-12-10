Что такое стир-фрай

Так называют два способа приготовления продуктов на сковородке вок. Их главное отличие заключается в том, что чао — аналогичен пассировке, ингредиенты режутся более крупно, готовятся чуть дольше и получаются мягкими. Продукты в стиле бао, обладают хрустящей корочкой. Они режутся более мелко, и масла повар добавляет чуть больше.