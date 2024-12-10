Что такое стир-фрай

Как переводится стир-фрай?
Дословно стир-фрай (stir-fry) переводится, как «мешать» (stir) и «жарить» (fry), то есть «жарить, помешивая».
Как готовят методом стир-фрай?
Готовка методом стир-фрай предполагает быстрое обжаривание продукта на высоком огне, при постоянном помешивании. Для этих целей шеф-повара используют специальные глубокие сковороды-вок.
Правила готовки методом стир-фрай:
- все ингредиенты должны быть подготовлены заранее, причем нарезка должна быть одинаковой (соломка, кубики), чтобы обжарка происходила равномерно;
- разогрейте сковороду, обычно вок имеет нужную температуру, когда начинает дымиться;
- налейте в вок небольшое количество масла (это не фритюр, поэтому будет достаточно 1−2 столовые ложки);
- первыми закладывайте ингредиенты, которые дольше всего готовятся (например, сначала идет мясо, а овощи добавляете в последнюю очередь);
- в самом конце жарки добавьте соус для жарки, соль, специи;
- не забывайте на протяжении готовки непрерывно помешивать ингредиенты (это можно делать и при помощи самой сковороды, двигая ее «взад-вперед», подбрасывая таким образом ее содержимое);
- после обжарки дайте блюду немного остыть и подавайте на стол.
Что такое «чао» и «бао»?
Так называют два способа приготовления продуктов на сковородке вок. Их главное отличие заключается в том, что чао — аналогичен пассировке, ингредиенты режутся более крупно, готовятся чуть дольше и получаются мягкими. Продукты в стиле бао, обладают хрустящей корочкой. Они режутся более мелко, и масла повар добавляет чуть больше.
Какое масло нужно использовать для стир-фрай?
Для метода стир-фрай лучше использовать термостойкие виды масла, которые при нагревании сковороды могут дымить. Это может быть масло подсолнечное, кукурузное или арахисовое. А вот оливковое и кунжутное масла повара использовать не рекомендуют. При нагревании до 200 градусов их полезные компоненты улетучиваются.