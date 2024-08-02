Что такое соматическая терапия и что от нее ожидать?

Соматическая терапия подчеркивает роль тела в хранении эмоций и переживаний. Некоторым людям не хватает традиционной, разговорной терапии. Какая-либо травма сопоставима с камнем, который упал с неба в ваш дом. Вы не можете его вынести, но можете запереть в кладовке, которую будете обходить стороной. Но вы знаете, что предмет все еще там.