Что такое соматическая терапия и что от нее ожидать?

В последние годы отношение к психическому здоровью изменилось. Все больше людей стали обращаться с проблемами к специалистам, чтобы получить лечение. И соматическая терапия стала многообещающим подходом к проработке всех психотравм.
Соматическая терапия подчеркивает роль тела в хранении эмоций и переживаний. Некоторым людям не хватает традиционной, разговорной терапии. Какая-либо травма сопоставима с камнем, который упал с неба в ваш дом. Вы не можете его вынести, но можете запереть в кладовке, которую будете обходить стороной. Но вы знаете, что предмет все еще там.
Травма относится к глубокому тревожащему переживанию, которое подавляет способность человека справляться и оставляет длительные психологические и физические последствия. Это может быть результатом одного события, серии событий или продолжающегося стресса.
Травма может идти из детства. Например, вам уделяли мало внимания или строго наказывали. Все это отразится уже во взрослом возрасте.
Соматические терапевты используют различные техники. Врачи в начале сеанса часто задают пациентам следующие вопросы:
- В какой части тела вы чувствуете беспокойство?
- Есть ли у него структура?
- У него есть цвет?
- Есть ли какой-то вес?
- Можете ли вы его описать?
Осознание своего тела во время приема очень важно. Иногда специалисты могут очень мало разговаривать на сеансе, давая пациенту побыть наедине с собой и своими ощущениями.
Осознание своего тела имеет решающее значение, и иногда люди настолько отключены от своего физического «я», что на достижение этого могут уйти дни, недели или месяцы.
Как только пациент чувствует прогресс, терапевт использует другую технику, такую как маятниковая терапия. Этот метод управляет подавляющими чувствами, переключаясь между состояниями. Так, врач может распознать физическую реакцию на какое-либо травматическое воспоминание человека. Когда специалист это видит, он ставит разговор на паузу и просит сфокусироваться на чем-то приятном или на голосе.
После этого терапевт снова возвращает пациента к воспоминаниям о стрессовой ситуации, а затем опять переводит на то, что успокаивает.
Соматическая терапия представляет целостный подход к лечению. Он может быть полезен тем, кто не избавился от травмы при помощи разговорной терапии.
И хотя исследования в этой области еще продолжаются, люди, которые исцелились от соматической терапии, говорят о ее пользе и преимуществе перед традиционным видом.
Ранее был назван простой способ укрепления психического здоровья.
Анна Морозова