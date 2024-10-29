Что такое соляная пещера и для кого она вредна

Соляные пещеры (соляные комнаты или галокамеры) — это помещения, в которых стены, потолок и пол покрыты солью или солевыми блоками. Также внутри работает галогенератор, который насыщает воздух микрочастицами каменной соли. Считается, что посещение соляной пещеры, особенно курсовое, дает лечебный эффект. Нахождение в такой комнате может быть частью галотерапии — одного из способов лечения путем вдыхания мельчайших частиц хлорида натрия или соли.
Прообразом искусственно созданных соляных пещер послужили природные пещеры, на поверхности которых находятся большие массы соли. Считается, что они обладают бактерицидным действием и помогают организму бороться с болезнями.
Рукотворные соляные пещеры есть в санаториях, оздоровительных центрах, различных клиниках, парк-отелях, галоцентрах и пр.
Правда ли, что соляные пещеры оказывают оздоровительное действие?
Врачи до сих пор не пришли к единому мнению о пользе соляных комнат и пещер. В частности, врач-пульмонолог Наталья Мамедова рекомендует их посещать регулярными циклами по 11−15 дней несколько раз в год и начинать это делать с детского возраста.
«Посещение соляных пещер может оказать положительное влияние на состояние здоровья пациентов, имеющих пульмонологические заболевания — например, аллергические дерматиты и риниты, бронхиальную астму. Но только в том случае, если посещать их регулярно», — рассказала врач изданию «Тюменская область сегодня».
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко считает, что час в соляной пещере заменяет несколько дней пребывания на море.
«Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», — приводит слова врача НТВ.
По словам Тарасенко, восстановиться после COVID-19 можно через месяц ежедневных посещений соляной пещеры. При этом врач просит отказаться от галокамеры при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.
В свою очередь, педиатр-пульмонолог Елена Корж считает, что польза соляных пещер — это миф.
Исследования, которые проводили на людях с хроническими заболеваниями легких, не доказали эффективность соляных комнат. Поэтому связи между посещением этих процедур и снижением количества случаев острых респираторных инфекций нет.
По словам врача, заблуждением также является мнение, что соляная пещера полезна детям с аллергией, астмой и постоянным насморком. Наоборот: малышам с этими заболеваниями посещение галокамеры противопоказано.
«Мелкодисперсные частицы соли, попадая в нижние дыхательные пути, могут вызвать бронхоспазм. Поэтому посещение галокамер противопоказано детям с аллергией, обструкциями легких и бронхиальной астмой. Иначе придется оказывать ребенку экстренную медицинскую помощь», — уверяет пульмонолог.
Кому еще противопоказано посещение соляной пещеры?
Елена Корж не советует ходить в соляную комнату во время заболевания ОРВИ, если есть кашель, насморк, выделения из глаз. Также болеющий может заразить других посетителей камеры, особенно если там не соблюдаются санитарные нормы.
«Практика показывает, что в частных галокамерах большая скученность. При этом детей нередко ведут в острой фазе вирусной инфекции — с сильным насморком, кашлем. Реклама обещает, что в условиях соляной камеры вы быстрее вылечитесь, а на деле же совершенно здоровый ребенок на сеансе может заболеть — просто заразиться от больного», — отметила врач.