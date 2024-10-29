Что такое соляная пещера и для кого она вредна

Соляные пещеры (соляные комнаты или галокамеры) — это помещения, в которых стены, потолок и пол покрыты солью или солевыми блоками. Также внутри работает галогенератор, который насыщает воздух микрочастицами каменной соли. Считается, что посещение соляной пещеры, особенно курсовое, дает лечебный эффект. Нахождение в такой комнате может быть частью галотерапии — одного из способов лечения путем вдыхания мельчайших частиц хлорида натрия или соли.