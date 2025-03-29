Что такое солнечное затмение?

Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли. Это бывает только в новолуние, однако не в каждое, а только тогда, когда Луна оказывается рядом с одним из узлов своей орбиты, то есть точкой пересечения с эклиптикой — кругом небесной сферы, по которому при наблюдении с Земли движется Солнце. Такое может случиться от 2 до 5 раз в год.