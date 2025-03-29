29 марта 2025 года жители части Северного полушария Земли, в том числе северо-запада России, смогут наблюдать солнечное затмение. В этот раз оно будет не полным, а частным. Что такое солнечное затмение, и какие ещё виды этого явления бывают, irk.aif.ru рассказал иркутский астроном, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.
В чём суть солнечного затмения
Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли. Это бывает только в новолуние, однако не в каждое, а только тогда, когда Луна оказывается рядом с одним из узлов своей орбиты, то есть точкой пересечения с эклиптикой — кругом небесной сферы, по которому при наблюдении с Земли движется Солнце. Такое может случиться от 2 до 5 раз в год.
Затмение Солнца наблюдается лишь на той части Земли, на которую падает тень или полутень Луны.
Поскольку диаметр тени Луны небольшой относительно поверхности земного шара, наблюдать солнечное затмение можно только в определённых регионах планеты — каждый раз в разных. При этом полоса видимости полной фазы затмения совсем узкая.
Продолжается затмение, включая частные фазы, несколько часов. При этом полная фаза — то есть, время, когда Солнце полностью закрыто Луной — длится всего несколько минут. В начале затмения на диске Солнца появляется «ущерб» — это край Луны начинает загораживать свет.
Со временем этот «ущерб» увеличивается и в конце концов Солнце может принять форму совсем тонкого серпа. Если Солнце оказывается полностью покрыто Луной, то начинается фаза полного затмения. После окончания полной фазы Луна сходит с диска — не закрытая ею часть Солнца увеличивается и со временем затмение заканчивается.
Какие бывают виды солнечных затмений?
Затмение Солнца бывает полным, частным, кольцеобразным и гибридным. Всё зависит от взаимного расположения Солнца, Луны и Земли — ведь и Земля вокруг Солнца, и Луна вокруг Земли движутся не по круговым, а по эллиптическим орбитам, а значит, расстояние между этими телами то увеличивается, то уменьшается.
При полном затмении где-либо на Земле можно наблюдать полное покрытие Солнца Луной, при частном полного покрытия не наблюдается нигде. Полное затмение происходит, когда Луна находится относительно близко от Земли, и её видимый диаметр больше диаметра Солнца. А во время частного солнечного затмения Луна, проходя между Солнцем и Землёй, закрывает светило не полностью, и на Землю падает только полутень, а не тень.
Гибридное затмение происходит, когда видимый размер Луны точно совпадает с размером Солнца для наблюдателя с Земли. В результате, на видимый тип затмения начинает влиять кривизна земной поверхности. В тех местах, где Луна во время затмения находится в зените и имеет наибольший видимый размер, происходит полное солнечное затмение. А в местах, где Луна находится близко к горизонту, её видимый размер немного меньше, чем у Солнца, поэтому там происходит кольцеобразное затмение.
Кольцеобразное затмение происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая её. Визуально Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше его в диаметре — вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при кольцеобразном затмении остаётся светлым, звёзды не появляются, наблюдать корону Солнца невозможно. В отличие от гибридного затмения, во время кольцеобразного полностью Луна не закрывает Солнце нигде на Земле.