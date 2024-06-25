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Что такое социальная тревожность?

Эти данные могут спасти жизни людей.

Источник: Freepik

Социальной тревожностью называют состояние эмоционального дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении социальной ситуации и оценки другими людьми. Оно связано с повышенным риском развития депрессии, а также суицидальными мыслями. Это выяснили ученые из Университета Восточной Англии в Великобритании.

Они провели эксперимент с 2 397 участниками в возрасте 14−24 лет с социальной тревожностью. Исследователи проанализировали данные пациентов и выяснили, что симптомы этого состояния соседствовали у них с двухлетними суицидальными мыслями и признаками депрессии.

По словам ученых, это говорит о том, что нужно разработать более комплексную оценку таких явлений у социально тревожной молодежи. Также необходимо предложить своевременное психологическое вмешательство при социальной тревожности в подростковом возрасте.

Напомнить, ослабить тревогу, поднять себе настроение можно с помощью ароматерапии. Существуют определенные запахи, обладающие успокаивающим свойством.

Айгуль Сабитова