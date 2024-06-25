Что такое социальная тревожность?

Они провели эксперимент с 2 397 участниками в возрасте 14−24 лет с социальной тревожностью. Исследователи проанализировали данные пациентов и выяснили, что симптомы этого состояния соседствовали у них с двухлетними суицидальными мыслями и признаками депрессии.