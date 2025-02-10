Что такое скруджинг и как распознать его в отношениях

«Тема финансов в отношениях очень сложная. Не всегда можно четко квалифицировать — где осознанный скруджинг, а где просто разумный подход к тратам, — говорит Анастасия Касьяненко. — Но, если понимаете, что ваш партнер так себя с вами ведет, если это вас задевает, то явно стоит задуматься о его или ее искренности. И получатся ли у вас вообще долгосрочные, доверительные отношения?».