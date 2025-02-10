Что такое скруджинг и как распознать его в отношениях

Что такое скруджинг
Слово «скруджинг» от английского «scrooge», что можно перевести как «скряга». Некоторые также уверены, что сам термин обязан своим названием Скурджу Макдаку или Эбенезеру Скруджу, герою «Рождественской истории» Чарльза Диккенса, — оба эти персонажа отличались особенной скупостью, стремлением к накопительству денег и избеганию лишних трат.
«При скруджинге человек хитростью, враньем, абьюзивными методами пытается избежать трат денег и вообще любых материальных ресурсов на своего партнера», — считает психолог Анастасия Касьяненко.
По ее словам, стоит сразу провести грань между новым понятием и рационализмом — умеренной экономией, адекватностью в тратах: «Есть пары, которые экономят сообща. Во многих семьях выработаны свои правила и стратегии по расходам и их планированию и учету. Немало людей рациональных и расчетливых — и это не скруджинг. Скруджинг подразумевает, что человек скрытыми методами, манипуляциями, в том числе, опускаясь до настоящего лицемерия и лжи, удерживает деньги от партнера или сам их выманивает. Таким образом, это можно назвать одним из форматов скрытого финансового абьюза».
Как проявляется скруджинг
В отношениях он может проявляться по-разному и далеко не обязательно включать в себя расставание с партнером. Специально для Psychologies психолог выделила пять наиболее распространенных сценариев.
1. Играть роль бедного и тем самым избегать расходов
Кажется вполне разумным сразу не рассказывать о всех своих счетах и источниках дохода. Однако если речь идет именно про скруджинг, то в данном случае человек намеренно «разыгрывает спектакли», вызывает жалость с одной лишь целью — не тратить на отношения деньги вообще либо получить их с партнера.
2. Расстаться с человеком накануне праздника, чтобы не дарить подарок
Это чистое потребительство и эгоизм. Зачем на кого-то тратиться, если можно все оставить себе? А партнера можно и нового завести.
3. Покупать для партнера все самое дешевое, даже при наличии хороших материальных возможностей
Скруджи на себе самих не экономят, но партнеру или при каких-то общих покупках выберут самое дешевое, даже некачественное.
4. Постоянно упрекать партнера в любых тратах и расходах, заставлять выпрашивать каждую копейку
Это можно охарактеризовать как финансовый абьюз. Некоторые открыто унижают близкого на людях, другие устраивают домашние «наказания». Но такому скруджу нравится унижать, использовать деньги как рычаг влияния и возможность показать превосходство.
5. Избегать трат на любые совместные развлечения, путешествия под вымышленными предлогами
Человек, который прибегает к скруджингу, будет находить сотни аргументов, почему не стоит куда-то ехать или идти. И никакой из этих аргументов не будет связан с деньгам: в ход могут идти разные отговорки: «это опасно», «не модно», «там странные люди», «там тебя продует» и прочее.
Что делать, если вы заметили скруджинг в отношениях
Когда партнер узнает об истинном положении вещей, то наступает шок и разочарование — но распознать его самому или разобраться с этой проблемой без помощи поддерживающего специалиста получается не всегда.
«Тема финансов в отношениях очень сложная. Не всегда можно четко квалифицировать — где осознанный скруджинг, а где просто разумный подход к тратам, — говорит Анастасия Касьяненко. — Но, если понимаете, что ваш партнер так себя с вами ведет, если это вас задевает, то явно стоит задуматься о его или ее искренности. И получатся ли у вас вообще долгосрочные, доверительные отношения?».
Анастасия Касьяненко, психолог