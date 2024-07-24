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Что такое скайсы и как подростки портят ими зубы

В попытках казаться моднее, взрослее и богаче молодежь скупает на маркетплейсах сомнительные украшения.

Источник: Freepik

Скайсами называют стразы для украшения зубов. Первые скайсы исследователи обнаружили во время раскопок: в зубы древнеегипетской знати были вживлены драгоценные камни.

Моду вставлять в зубы яркие кристаллы создала одна американская стоматология в 80-х — она быстро распространилась среди звезд и обычных людей, которые подражали знаменитостям.

Сейчас скайсы — это не только стразы, но и другие украшения для зубов, в том числе фальшивые брекеты, — их можно купить на любом маркетплейсе.

Раньше дети считали, что носить их стыдно, а теперь железки на зубах — аксессуар. Можно выбрать разный дизайн: сердечки, звездочки и т. д., сделать цветные вставки или установить яркие резинки. Вместе с тем далеко не каждому доступна эта модная опция: у многих просто нет проблем с зубами, да и установка системы стоит недешево. Чем опасно ношение скайсов — в справке aif.ru.

Как выглядят фальшивые брекеты (скайсы) и чем они опасны?

В продаже есть разные наборы: в одних — кристаллы с клеем или наклейки узнаваемой формы, в других — «запчасти», из которых можно собрать правдоподобные брекеты с дугами и замками. Судя по данным торговых площадок, они пользуются популярностью — юные покупатели щедры на отзывы с демонстрацией результата.

Красота требует жертв: юные модники довольны своим внешним видом, но жалуются на привкус во рту, травмирование щек и губ изнутри. Клей, который идет в комплекте, плохо держит, поэтому подростки прикрепляют скайсы к зубам проверенным «Моментом» и потом не могут снять украшение самостоятельно.

Стоматологи предупреждают, что повреждения полости рта, вызванные царапанием и натиранием как обычных, так и декоративных брекетов, могут вызвать даже образование злокачественной опухоли — в профессиональных клиниках после установки объясняют, как ухаживать за полостью рта. Также в процессе снятия скайсов можно повредить зубную эмаль, а их попадание в дыхательные пути чревато даже летальным исходом.

Источники: https://t.me www.m24.ru