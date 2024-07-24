Что такое скайсы и как подростки портят ими зубы

Раньше дети считали, что носить их стыдно, а теперь железки на зубах — аксессуар. Можно выбрать разный дизайн: сердечки, звездочки и т. д. , сделать цветные вставки или установить яркие резинки. Вместе с тем далеко не каждому доступна эта модная опция: у многих просто нет проблем с зубами, да и установка системы стоит недешево. Чем опасно ношение скайсов — в справке aif.ru.