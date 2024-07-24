Что такое скайсы и как подростки портят ими зубы

Скайсами называют стразы для украшения зубов. Первые скайсы исследователи обнаружили во время раскопок: в зубы древнеегипетской знати были вживлены драгоценные камни.
Моду вставлять в зубы яркие кристаллы создала одна американская стоматология в 80-х — она быстро распространилась среди звезд и обычных людей, которые подражали знаменитостям.
Сейчас скайсы — это не только стразы, но и другие украшения для зубов, в том числе фальшивые брекеты, — их можно купить на любом маркетплейсе.
Раньше дети считали, что носить их стыдно, а теперь железки на зубах — аксессуар. Можно выбрать разный дизайн: сердечки, звездочки
Как выглядят фальшивые брекеты (скайсы) и чем они опасны?
В продаже есть разные наборы: в одних — кристаллы с клеем или наклейки узнаваемой формы, в других — «запчасти», из которых можно собрать правдоподобные брекеты с дугами и замками. Судя по данным торговых площадок, они пользуются популярностью — юные покупатели щедры на отзывы с демонстрацией результата.
Красота требует жертв: юные модники довольны своим внешним видом, но жалуются на привкус во рту, травмирование щек и губ изнутри. Клей, который идет в комплекте, плохо держит, поэтому подростки прикрепляют скайсы к зубам проверенным «Моментом» и потом не могут снять украшение самостоятельно.
Стоматологи предупреждают, что повреждения полости рта, вызванные царапанием и натиранием как обычных, так и декоративных брекетов, могут вызвать даже образование злокачественной опухоли — в профессиональных клиниках после установки объясняют, как ухаживать за полостью рта. Также в процессе снятия скайсов можно повредить зубную эмаль, а их попадание в дыхательные пути чревато даже летальным исходом.
Источники: https://t.me www.m24.ru