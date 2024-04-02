Что такое синдром вахтера и как с ним бороться?

Каждому из нас приходилось сталкиваться с синдромом вахтера. Так называют тип поведения, при котором человек, наделенный невысоким социальным положением, испытывает потребность продемонстрировать свою значимость и власть. Например, уборщица, которая грубит тем, кто ступает на только что вымытый пол, или охранник, который проводит тщательный досмотр, даже если на это нет причин.