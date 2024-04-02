Что такое синдром вахтера и как с ним бороться?

Каждому из нас приходилось сталкиваться с синдромом вахтера. Так называют тип поведения, при котором человек, наделенный невысоким социальным положением, испытывает потребность продемонстрировать свою значимость и власть. Например, уборщица, которая грубит тем, кто ступает на только что вымытый пол, или охранник, который проводит тщательный досмотр, даже если на это нет причин.
Люди с синдромом вахтера злоупотребляют своим незначительным объемом прав и полномочий, пуская в ход придирки, критику, чрезмерную строгость и даже агрессию, а также могут создавать всевозможные препятствия. Они пытаются выразить собственное превосходство, используя служебное положение, и наслаждаются тем, что их должность якобы позволяет им командовать другими людьми и даже хамить.
Почему они так себя ведут?
Несмотря на говорящее название, этот синдром встречается у людей любых профессий, отмечают психологи.
Как рассказал порталу doctorpiter.ru кандидат психологических наук и разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут, поведение «вахтеров» похоже на пассивную агрессию. Используя власть и провоцируя других людей, они испытывают чувство, что что-то контролируют, что их работа имеет большое значение. Так страдающие синдромом вахтера самоутверждаются, поднимают себе самооценку и удовлетворяют свое эго.
Психолог, руководитель в сфере HR Олеся Миросенко рассказала «Известиям», что таким людям больно признаться себе, что «я никуда не гожусь». Поэтому вступают защитные механизмы психики, она обретает внешнюю направленность и превращается в атакующую позицию «они никуда не годятся». Поведение «вахтера» направлено не то, чтобы доказать последний тезис через принижение других.
Не все люди, получившие какие-то полномочия, начинают ими злоупотреблять и страдать от синдрома вахтера. Он может развиваться по нескольким причинам:
∙ Человек недополучил в детстве признания, внимания и одобрения, либо его лишали самостоятельности и командовали им. Теперь во взрослой жизни он проживает травмы доступным ему способом, реализует свои потребности за счет других;
∙ Некоторые люди могут вести себя агрессивно или враждебно не для того, чтобы обидеть, а наоборот — чтобы защититься. Например, работник занимает низкую должность и терпит от стороны коллег или клиентов хамство и высокомерие, поэтому он чувствует, что должен нанести удар первым;
∙ Сотрудник может просто не до конца понимать свои должностные обязанности, в итоге по-своему толкует нормы и правила работы;
∙ Работник желает «выслужиться» перед руководством, поэтому имитирует активную деятельность.
Как вести себя с «вахтерами»?
По словам психологов, есть несколько тактик взаимодействия с людьми, страдающими синдромом вахтера:
∙ Не реагировать на их провокации и занять позицию наблюдателя. Но сделать это непросто, часто приходится вовлекаться в ситуацию и контактировать с «вахтерами»;
∙ Признать значимость их работы. Можно оценить труд человека с синдромом вахтера, похвалить или поблагодарить за что-либо, что вызывает симпатию и уважение (например, сказать уборщице «спасибо» за чистоту). Важно, чтобы комплимент выглядел искренним;
∙ Проявлять твердость в общении. В этом случае важно не поддаваться на провокации «вахтера» и ставить его на место не через конфликт, а с помощью официального стиля общения. Возможно, что он почувствует силу личности перед собой и ослабит хватку;
∙ Довести ситуацию до абсурда. Например, при выслушивании критики со стороны «вахтера» рассказать и о других своих недостатках («ой, я не только неаккуратно заполняю документы, но еще и постоянно забываю выключить дома утюг»). Такой ответ становится неожиданным и может снизить уровень зарождающейся агрессии.