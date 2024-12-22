Что такое синдром упущенных возможностей и как от него избавиться

Это чувство очень близкое к тревоге. Вместо того, чтобы фокусироваться на настоящем моменте и своей жизни, человек направляет все внимание на то, как живут другие. Ему кажется, что все вокруг каждый день добиваются успеха, путешествуют, заводят новые знакомства и романы. Все, кроме него, отмечают эксперты Узнай.ру.