Некоторые люди испытывают постоянное желание быть в курсе всех событий, следить за жизнью других людей и сравнивать себя с ними. Это может привести к ощущению неудовлетворенности собственной жизнью и стремлению постоянно что-то делать, чтобы не упустить возможности. Что такое синдром упущенных возможностей и как от него избавиться — в материале aif.ru.
Что такое синдром упущенных возможностей?
Термин FOMO, который ввел в употребление американец Патрик Макгиннис в 2004 году, расшифровывается как fear of missing out, то есть боязнь что-то пропустить. Им принято называть синдром упущенной выгоды или упущенных возможностей. Это тревожное психическое состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие.
Это чувство очень близкое к тревоге. Вместо того, чтобы фокусироваться на настоящем моменте и своей жизни, человек направляет все внимание на то, как живут другие. Ему кажется, что все вокруг каждый день добиваются успеха, путешествуют, заводят новые знакомства и романы. Все, кроме него, отмечают эксперты Узнай.ру.
Какие причины развития синдрома упущенных возможностей?
— Разнообразие выбора. У современного человека есть масса возможностей, как распорядиться своей жизнью, временем, досугом, отношениями. Перебирая множество вариантов, человек сталкивается со сложным выбором, что приводит к тревожности, стрессу, неудовлетворенности.
— Предрасположенность к нейротизму. Синдром упущенной выгоды наиболее свойственен людям с ярко выраженным нейротизмом — чертой личности, характеризующейся беспокойством, возбудимостью, тревожностью и неуверенностью в себе.
— Потребность в принадлежности. В основе синдрома упущенной возможности лежит боязнь быть отвергнутым обществом. Мы боимся, что без участия в событиях и мероприятиях, которые происходят в нашем окружении, мы можем стать «чужими», нас могут перестать воспринимать всерьез, и мы можем оказаться в одиночестве.
— Страх не реализоваться. «Синдром упущенной выгоды стал распространяться из-за социальных сетей, которые постоянно демонстрируют тщательно отобранные моменты красивой жизни. Пользователи склонны сравнивать свою жизнь с красивыми картинками. Они видят события и успехи чужих людей, ощущая, что они упускают возможности. Это усиливает тревогу, чувство невыполненного долга, желание быть в курсе всего происходящего. Постоянное сравнение себя с другими и страх не быть “на волне” лишь подогревают этот синдром», — пояснил Узнай.ру психолог Роман Цветков.
Как избавиться от синдрома упущенной выгоды?
- Вместо того, чтобы постоянно следить за жизнью других людей, сконцентрируйтесь на своих собственных целях и интересах. Это поможет вам получать удовольствие от того, что вы делаете, и не чувствовать себя обделенным.
- Стремление постоянно быть в движении и что-то делать может привести к усталости и стрессу. Создайте баланс между активностью и отдыхом, чтобы иметь возможность расслабиться и насладиться моментом.
- Практикуйте осознанность. Это способность жить настоящим моментом и наслаждаться им. Прислушиваться к себе, к своим чувствам, эмоциям, потребностям и действовать в соответствие с ними. Практика осознанности может помочь вам не сравнивать себя с другими и получать удовольствие от того, что вы делаете.
- Социальные сети могут быть источником FOMO, так как они показывают только лучшие моменты из жизни других людей. Попробуйте ограничить время, проводимое в соцсетях и мессенджерах, и сосредоточиться на себе и своих достижениях.
- Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, сосредоточьтесь на том, что у вас уже есть. Цените свои достижения и наслаждайтесь моментом. Замечать положительное в течение дня поможет техника благодарности. В каждом дне есть что-то хорошее. Просто вы слишком сфокусированы на том, что происходит не с вами. Заведите блокнот, куда записывайте все события дня, за которые хочется сказать «спасибо».
- Каждый человек уникален, и у каждого своя жизнь. Не сравнивайте себя с другими и не пытайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь, чтобы понравиться другим людям. Будьте собой и наслаждайтесь жизнью такой, какая она есть.
- Если синдром упущенной выгоды начинает мешать вашей жизни, обратитесь к специалисту. Он поможет разобраться в причинах этого состояния и найти способы борьбы с ним.