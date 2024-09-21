Что такое синдром Ребекки и как он может испортить отношения

Синдромом Ребекки называют ревность к бывшим партнерам. В психологии использую термины «ретроспективная ревность» и «ревность, обращенная в прошлое». Кто такая Ребекка и почему возникает этот синдром, читайте в справке aif.ru.
В чем выражается синдром Ребекки?
Многим знакомо неприятное чувство, когда находишь фотографию партнера с бывшим возлюбленным, или натыкаешься на переписку в социальных сетях. Щемящее чувство в груди вызывают даже упоминания о прошлых романтических отношениях. Синдром Ребекки выражается в обиде на близкого человека за то, что он посмел иметь какие-то отношения ранее. Люди с такой психологической патологией постоянно сравнивают себя с прошлым возлюбленным своего партнера, ищут в себе недостатки, размышляют над тем, сравнивает ли муж/жена тех, кто был с ним рядом
В честь какой Ребекки назвали одноименный синдром?
Ребекка — героиня одноименного романа французской писательницы Дафны Дю Морье и снятого по его мотивам психологического триллера Альфреда Хичкока. В центре истории отношения молодой девушки и аристократа — вдовца: его супруга Ребекка утонула в море незадолго до встречи героев. Поселившись в особняке мужа, новая хозяйка не может избавиться от ощущения, что так же сильно, как усопшую супругу, он ее не полюбит. Прислуга продолжает следовать установлениям усопшей, а экономка настойчиво внушает молодой хозяйке, что такой как Ребекка, ей никогда не стать.
Почему возникает синдром Ребекки?
Есть три причины, вследствие которых возникает ревность к прошлым отношениям: низкая самооценка, тревожный тип привязанности и недостаток родительской любви.
Людям с тревожным типом привязанности свойственно держать под контролем все, что происходит в отношениях, и ожидать, что они будут протекать идеально. Поэтому им важно знать все о бывшем партнере возлюбленного — на всякий случай. Как психотерапевт Тоби Ингхэм отмечал, что слежкой, в том числе за бывшими, занимаются люди, обделенные родительской любовью.
Источники: https://www.parents.ru https://www.kinopoisk.ru