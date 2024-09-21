Что такое синдром Ребекки и как он может испортить отношения

Многим знакомо неприятное чувство, когда находишь фотографию партнера с бывшим возлюбленным, или натыкаешься на переписку в социальных сетях. Щемящее чувство в груди вызывают даже упоминания о прошлых романтических отношениях. Синдром Ребекки выражается в обиде на близкого человека за то, что он посмел иметь какие-то отношения ранее. Люди с такой психологической патологией постоянно сравнивают себя с прошлым возлюбленным своего партнера, ищут в себе недостатки, размышляют над тем, сравнивает ли муж/жена тех, кто был с ним рядом и т. д.