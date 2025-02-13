Что такое синдром подгоревшего тоста и как с ним справиться

Это похоже на предыдущий пункт, но здесь может понадобиться помощь психолога. Некоторые люди постоянно боятся, что близкий человек их бросит. В таких случаях может развиться тревожный тип привязанности. Он появляется, если человека когда-то отвергли, и это стало для него травматичным.

Такие люди пытаются как можно сильнее привязать к себе партнера. А если не получают постоянного подтверждения того, что они нужны, могут испытывать панику, уныние и симптомы депрессии.

Из-за синдрома подгоревшего тоста человек начинает считать дела и проблемы партнера своими, забывая при этом о своих потребностях.