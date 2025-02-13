Что такое синдром подгоревшего тоста и как с ним справиться

Как поясняет «Лайфхакер», это понятие характеризует знакомую многим ситуацию: женщина жарит тосты для всей семьи, пара кусочков подгорает, но она не выкидывает их, а оставляет себе. Она оценивает свои действия не слишком высоко и ставит себя на последнее место. И съедает подгоревший хлеб (или другой продукт). Если история повторяется, то семья постепенно привыкает, что мама — а в некоторых случаях другой член семьи — выбирает худшие куски. В итоге ситуация, когда человек думает о себе в последнюю очередь, становится нормой, причем не только за столом.
Под влиянием синдрома подгоревшего тоста люди жертвуют своими потребностями, могут забыть о мечтах. И тратят силы и время на дела других.
Как синдром подгоревшего тоста влияет на жизнь
Он возникает, когда человек всерьез начинает считать, что его желания всегда менее важны, чем интересы других. Он может отказаться от трат на себя, на свой отдых ради блага других. И даже от учебы, если нужно будет зарабатывать деньги для близких.
Синдром подгоревшего тоста может разрушить самооценку и заставить относиться к себе по принципу «пусть мне неудобно и неприятно — ничего, и так сойдет». Это может не только ухудшить качество жизни, но и нанести серьезный удар по безопасности. Например, из-за этого синдрома человек может не обратиться к врачу, пренебречь техникой безопасности.
Почему возникает синдром подгоревшего тоста
Этот феномен может появиться по нескольким причинам.
Культурные традиции
Практически во всех культурах расхваливается стремление помогать другим, жертвовать своими интересами ради других. Есть легенды о героях, которые спасали слабых и беззащитных. И это объяснимо и правильно. Никакого синдрома подгоревшего тоста у таких героев нет. Обычно нас обычно окружают не беззащитные персонажи, а точно такие же люди, как и мы. Они, как правило, сами могут себе помочь, поэтому необязательно ради них жертвовать собой.
Стремление быть полезным другим людям
Некоторым людям очень важно быть нужными другим. Они счастливы, если их усилия приносят кому-то пользу. И ценят чувство общности, которое появляется при подобных взаимодействиях. И само по себе это не страшно. Наоборот, исследования показывают, что такие люди чаще ощущают благополучие и удовлетворенность. Проблема возникает, когда нарушается баланс между личными и общественными нуждами. Если человеку важнее всего угодить и понравиться другим, получить одобрение, то у него может появиться синдром подгоревшего тоста.
Страх быть отвергнутым
Это похоже на предыдущий пункт, но здесь может понадобиться помощь психолога. Некоторые люди постоянно боятся, что близкий человек их бросит. В таких случаях может развиться тревожный тип привязанности. Он появляется, если человека когда-то отвергли, и это стало для него травматичным.
Такие люди пытаются как можно сильнее привязать к себе партнера. А если не получают постоянного подтверждения того, что они нужны, могут испытывать панику, уныние и симптомы депрессии.
Из-за синдрома подгоревшего тоста человек начинает считать дела и проблемы партнера своими, забывая при этом о своих потребностях.
Как справиться с синдромом подгоревшего тоста
Для начала нужно признать наличие проблемы и решить, что вы больше не хотите довольствоваться подгоревшими кусками. Избавиться от этого синдрома помогают следующие советы.
Подумайте о близких
Вы подаете пример окружающим, особенно тем, кто младше. Вряд ли вы бы хотели, чтобы дорогие вам люди страдали от синдрома подгоревшего тоста и ставили свои желания на последнее место. Поэтому не стоит забывать о своих интересах, когда нужно что-то решить.
Делая выбор, выбирайте безопасность и комфорт
Это можно проиллюстрировать на примере подгоревшей еды. Съев пережаренный продукт, вы навредите своему желудку. Поэтому лучше позаботиться о себе и не есть горелое. Затем подумайте о комфорте и осознайте, что бы вам хотелось попробовать. Таким образом нужно поступать и в других жизненных ситуациях.
Принимайте решения осознанно
Синдром подгоревшего тоста коварен. Иногда мы можем сделать выбор на автомате и не заетить, что снова взяли испорченный кусок. Перед тем, как что-то решить, сделайте паузу и подумайте, точно ли выбираете самое лучшее.
Начните с мелочей
Проанализируйте привычные паттерны поведения. Если нужно, поправьте их. Например, посмотрите, в какую чашку вы наливаете себе кофе — в самую красивую и любимую или ту, которую не жалко? Подобные крошечные решения влияют на самооценку и в конечном счете на отношения с людьми.
Портить качество общения может и стыд, разрушающий жизнь. Как с ним справиться и чем здоровые угрызения совести отличаются от патологии, рассказала научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья НИИ УГО МГПУ Дарья Касаткина.