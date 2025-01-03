Что такое саббатикал?

Саббатикал — это концепция, которая в последние годы находит всё большее признание в мире бизнеса. Самая идея постепенно внедряется и в корпоративные культуры различных отраслей. Итак, что же такое саббатикал, как он работает и какие преимущества он может предоставить как работникам, так и работодателям? Давайте разберёмся в этом вопросе.