Что такое руминация или «мысленная жвачка», и чем она опасна?

Проще говоря, руминация — это навязчивые мысли, которые человек бесконечно прокручивает в своей голове. Иногда день, неделю, месяц и даже годы. К примеру, у вас случился какой-то конфликт. Вы постоянно думаете, что и как вам сказал обидчик и ваши ответы. Прокручиваете ссору вновь и вновь. Другая ситуация — что-то не получилось. В голову упорно лезут мысли о причинах и последствия, что можно было поступить иначе. Или же ребенок плохо учится (вернее, вам может казаться, что нет никого хуже его во всем классе). Вы переживаете за его успехи, оценки в аттестате, куда он с ними поступит и поступит ли.