Что такое руминация или «мысленная жвачка», и чем она опасна?

Что означает термин «руминация»?
Слово происходит от латинского ruminari и переводится, как «многократное пережевывание чего-либо». Поэтому в психологии часто, в качестве определения этого состояния, используется термин «мысленная жвачка».
В чем суть руминации?
Проще говоря, руминация — это навязчивые мысли, которые человек бесконечно прокручивает в своей голове. Иногда день, неделю, месяц и даже годы. К примеру, у вас случился какой-то конфликт. Вы постоянно думаете, что и как вам сказал обидчик и ваши ответы. Прокручиваете ссору вновь и вновь. Другая ситуация — что-то не получилось. В голову упорно лезут мысли о причинах и последствия, что можно было поступить иначе. Или же ребенок плохо учится (вернее, вам может казаться, что нет никого хуже его во всем классе). Вы переживаете за его успехи, оценки в аттестате, куда он с ними поступит и поступит ли.
Особенность руминации заключается в том, что по идее, вы ничего не решаете, просто «пережевываете» одни и те же негативные мысли, как жевательную резинку. Это процесс еще можно сравнить с бегом по кругу, с эффектом заевшей пластинки или игрой на шарманке («опять завел свою шарманку/пластинку»).
В чем опасность руминации?
Такие тревожные мысли прежде всего выматывают эмоционально. Каждый раз прокручивая какую-то мысль, вы начинаете «закипать» еще больше. А если под руку попадется другой человек (или любимый питомец), можете выместить на нем накопившуюся агрессию. В такие моменты человек «на взводе». Если постоянно жить в таком ритме, то можно довести себя до нервного срыва, депрессии или сердечного приступа.
Как отвлечься от руминации?
Если жвачку можно в любой момент выплюнуть, то с мыслями дело обстоит сложнее. Чтобы не накручивать себя лишний раз, психологи советуют прибегнуть к помощи третьих лиц. Вам ситуация может казаться патовой, но люди со стороны могут иначе оценить происходящее, развеять ваши сомнения и дать дельный совет. Стоит принять их мнение к сведению.
Отвлечься поможет переключение на другой вид деятельности (спорт, уборка) или мыслительный процесс (чтения стихотворения или молитвы).
Эксперты также же советуют попытаться установить причину такого поведения. Например, если вернуться к истории с конфликтом, то очевидно, что корень зла кроется в том, что конфликт так и не был решен. Как только вы проговорите с обидчиком (не в голове, а в реальной жизни) сложившуюся ситуацию (объясните свою позицию, выслушаете его, придете к какому-то консенсусу, пожмете руки), вам просто незачем будет возвращаться к этой теме. Конфликт будет исчерпан, а гештальт закрыт.
Если самостоятельно справиться с проблемой не удается — обратитесь к специалисту. В этом нет ничего зазорного и предосудительного. Ментальное здоровье важнее.