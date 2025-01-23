Что такое румбокс

Такие конструкции могут быть выполнены из дерева, пластика, бумаги и других материалов. Обычно в румбоксах воспроизводят интерьеры спален, гостиных, кухонь, ванных комнат или целые квартиры, дома. В наборах нет готовых деталей — все нужно собрать и склеить самостоятельно. Композиции включают в себя мебель, текстиль, декоративные элементы, растения, книги, посуду, бытовую технику и мельчайшие аксессуары, создающие атмосферу.