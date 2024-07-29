Что такое родительский контроль и зачем он нужен

Если в младшем школьном возрасте дети обычно не сопротивляются установке приложения родительского контроля, то с подростком задача может оказаться сложнее. Сервисы родительского контроля могут вызвать протест, часто дети ищут способ удалить приложение и не соглашаются установить его снова. Поэтому, прежде чем внедрять подобные сервисы в семейную жизнь, важно дать понять юному пользователю, что это забота и поддержка со стороны родителей, а не тотальный контроль. Следует обсудить решение установить подобную программу и прийти к договоренности, рекомендуют эксперты.