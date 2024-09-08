Что такое «режим монаха» и как он помогает справляться с делами

«Режим монаха» или monk mode называют в числе эффективных способов борьбы с откладыванием дел — прокрастинацией. Причем здесь монах? Суть способа — в воздержании от восторгов и впечатлений — так проявляется аскетизм, присущий монахам. Современный человек чаще всего отвлекается на гаджеты — в «режиме монаха», чтобы достичь цели, нужно отключить уведомления или удалить соблазняющие приложения. Этот челлендж, по словам практикующих, является вызовом самому себе и помогает справиться с учебными или рабочими задачами, контролировать эмоции и сохранять ясность ума.