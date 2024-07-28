Что такое «ретроградный Меркурий»

Меркурий, как и другие близкие к нам планеты, можно увидеть на ясном ночном небе. Термин «ретроградный Меркурий» означает, что, когда мы смотрим на планету с Земли, она будто бы движется в обратном направлении. Большинство звезд движется по ночному небу очень последовательно, а близкий к нам и Солнцу Меркурий как будто бы перемещается то в одну сторону, то в другую.