Что такое «ретроградный Меркурий»

Это выражение наверняка слышали почти все: если у коллеги или близкого человека плохое настроение, все валится из рук или наступила полоса неудач в жизни, виноват «ретроградный Меркурий». Что же это такое?
Сам по себе феномен — не выдумка: это реальное астрономическое явление, которое происходит несколько раз в год. В следующий раз это явление произойдет с 5 по 27 августа. Но каким образом маленькая далекая планета может так сильно влиять на нашу жизнь? Сайт Popular Science попросил объяснить этот феномен докторанта астрономии и астрофизики Калифорнийского университета Брайли Льюис.
Меркурий, как и другие близкие к нам планеты, можно увидеть на ясном ночном небе. Термин «ретроградный Меркурий» означает, что, когда мы смотрим на планету с Земли, она будто бы движется в обратном направлении. Большинство звезд движется по ночному небу очень последовательно, а близкий к нам и Солнцу Меркурий как будто бы перемещается то в одну сторону, то в другую.
Первые наблюдения об этом астрономическом феномене датируются 700 годом до нашей эры — свои наблюдения записали на глиняных табличках вавилонские астрономы. В древности движения небесных тел приписывались воле богов и трактовались соответственно.
Еще Меркурий был богом удачи, воров и в некоторой степени плодородия — и, когда на небе планета двигалась не в ту сторону, то считалось, что и со всеми этими процессами явно должно происходить что-то плохое.
Убеждения перекочевали и в следующие эпохи: монархи нередко верили, что движение небесных светил указывает на грядущие победы или, напротив, неудачи. Астрология и астрономия были единой наукой, и точные измерения никак не конфликтовали с вольной интерпретацией происходящего.
Во многом так происходит и сейчас: согласно американским исследованиям, в астрологию верит примерно каждый четвертый житель США. В России этот показатель даже выше: в марте 2024 года Forbes писал, что согласно соцопросам 42% россиян верят в астрологию.
На самом деле, как объясняют астрономы, Меркурий не движется в обратном направлении — так это выглядит только с Земли. Дело в том, что его орбита вокруг Солнца меньше, и вращается планета гораздо быстрее, поэтому мы видим это движение по-разному.
Более того, «ретроградным» бывает не только Меркурий: мы можем увидеть движение в другую сторону любой из планет солнечной системы, пусть и с разной периодичностью. Меркурий делает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней, Земля за 365, а у Нептуна, например, на один круг уходит 60 тысяч земных дней.
Астрология, кстати, учитывает все ретроградные движения планет, и дает каждому из них свое толкование, так что одним Меркурием дело не ограничивается. Но в то же время ученые советуют не забывать, что движение планет происходит по законам физики, а неудачи, которые преследуют нас в жизни, часто имеют более простое и наглядное объяснение.
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Георгий Мазуркевич