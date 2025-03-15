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Что такое ретинол

Жирорастворимый витамин и антиоксидант играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, зрения и иммунной системы.

Источник: Спорт-Экспресс

Ретинол — это жирорастворимый витамин, антиоксидант. Он является формой витамина А и играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, зрения и иммунной системы. В косметологии ретинол ценится за его способность улучшать состояние кожи и замедлять процессы старения.

При нанесении на кожу ретинол проникает в эпидермис и преобразуется в ретиноевую кислоту — активную форму витамина A. Она регулирует процессы клеточного обновления и стимулирует синтез коллагена.

Ретинол способен оказывать антивозрастной эффект, разглаживая мелкие морщинки. Кроме того, он повышает упругость и эластичность кожи, улучшает ее текстуру.

Регулярное применение ретинола помогает выравнивать тон кожи и уменьшать проявления пигментных пятен.

Ретинол также нормализует работу сальных желез, предотвращает закупорку пор и обладает противовоспалительным действием. Эти функции могут помочь при лечении акне.

Врач-терапевт Юлия Лагутенкова рассказала aif.ru, что всегда важен баланс — нельзя допускать ни дефицита витамина А, ни его переизбытка. Симптомы нехватки витамина А: сухая кожа и красная каемка вокруг губ, частые ОРВИ и отставание в росте у детей и подростков.

Ретинол является мощным средством в арсенале косметологии, способным значительно улучшить состояние кожи, замедлить процессы старения и справиться с различными дерматологическими проблемами. Однако его применение требует осторожности и постепенности, а также обязательного использования солнцезащитных средств для предотвращения возможных побочных эффектов.

Врач-кардиолог, врач общей практики, кандидат медицинских наук Александр Мясников объяснил, у кого могут быть проблемы с витамином А: «В первую очередь, это люди, которым была проведена бариатрическая операция, так как при урезании части желудка травмируется зона, где всасывается витамин. Кроме того, в группе риска люди с воспалительными заболеваниями кишечника — болезнью Крона, язвенным колитом. А еще люди после тяжелого панкреатита».