Что такое ретинол

Врач-кардиолог, врач общей практики, кандидат медицинских наук Александр Мясников объяснил, у кого могут быть проблемы с витамином А: «В первую очередь, это люди, которым была проведена бариатрическая операция, так как при урезании части желудка травмируется зона, где всасывается витамин. Кроме того, в группе риска люди с воспалительными заболеваниями кишечника — болезнью Крона, язвенным колитом. А еще люди после тяжелого панкреатита».