Что такое реглан

Реглан — это вид одежды, который отличается особым кроем рукавов. В отличие от традиционных моделей, где рукава пришиваются к плечам отдельно, в реглане они составляют единое целое с горловиной. Это придает изделию оригинальность и обеспечивает удобство при движении.
Такой способ кроя используется при пошиве платьев, кофт, свитеров, футболок, курток или пальто. Особенностью реглана является то, что он подчеркивает фигуру, акцентируя внимание на плечах и груди. Это делает его популярным среди тех, кто ценит комфорт и стиль.
Реглан часто используется в повседневной одежде, так как обеспечивает свободу движений и удобство при носке. Он подходит для активного образа жизни, не сковывает движения и позволяет чувствовать себя уверенно. Кроме того, такой крой рукавов позволяет скрыть некоторые недостатки фигуры, подчеркивая ее достоинства.
Кто изобрел реглан?
Этот вид рукава был назван в честь британского фельдмаршала Фицроя Джеймса Генри Сомерсета, первого барона Реглана. В битве при Ватерлоо военачальник был ранен в руку, которую впоследствии ампутировали. Рана после ампутации заживала очень медленно. Классический покрой втачного рукава шинели причинял барону огромные неудобства и нестерпимую боль. Грубый шов натирал рану и подчеркивал физический недостаток.
Барон обратился к портному с просьбой изменить конструкцию рукавов таким образом, чтобы шва на плече не было. В результате появился реглан.
Применять реглан в одежде англичане начали во время Крымской войны 1853−1856 годов. Благодаря такому крою рукава во время многочисленных дождей вода не проникала под одежду из-за отсутствия шва. Упоминание о реглане впервые появилось в английской литературе примерно в 1862 году.