Что такое реглан

Реглан часто используется в повседневной одежде, так как обеспечивает свободу движений и удобство при носке. Он подходит для активного образа жизни, не сковывает движения и позволяет чувствовать себя уверенно. Кроме того, такой крой рукавов позволяет скрыть некоторые недостатки фигуры, подчеркивая ее достоинства.