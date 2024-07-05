Что такое пюпитр?

Пюпитр — подставка для нот, вмонтированная в музыкальный инструмент (рояль, пианино, орган, фисгармонию и др.). Пюпитры бывают также настольные — для нот или книг. (Большая советская энциклопедия).
Слово «пюпитр» заимствовано в XIX веке из французского языка pupitre и образовано от латинского pulpitum — «дощатый помост, сцена, трибуна». Буквально — «обшитое досками». (Этимологический словарь Шанского).
Пульпитр, пюпитр — наклонная деревянная или металлическая подставка для книг, нот и прочего. Наклонная рама на ножках, служащая для разложения нот во время игры. Род складной конторки без ящика. (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, Чудинов А. Н., 1910).
Согласно китайским манускриптам, пюпитры использовали примерно с 200 года до н. э. Но в массовое использование они вошли с конца XIV века, когда немецкие и швейцарские композиторы решили, что с подобными подставками для нот удобнее играть музыку.
Оркестровый пюпитр — незаменимое приспособление для музыкантов. Его используют в качестве подставки для нот на концертах и праздниках, когда исполняют музыку вживую. Бывает пюпитр напольный, настольный или встроенный в музыкальный инструмент (например, на крышке пианино). Наиболее распространены напольные складные металлические пюпитры. Они удобны для транспортировки, их можно использовать стоят и сидя.
Большинство металлических пюпитров имеет собственную опору в виде телескопически раздвигающегося штатива, некоторые крепятся к другому оборудованию (например, микрофонной стойке) на штанге. Большинство металлических пюпитров имеет возможность регулирования наклона нот.
Существуют пюпитры с автоматизированным перелистыванием страниц. Бывший президент США Томас Джефферсон изобрел вращающийся пюпитр, но не стал патентовать изобретение.