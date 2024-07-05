Что такое пюпитр?

Оркестровый пюпитр — незаменимое приспособление для музыкантов. Его используют в качестве подставки для нот на концертах и праздниках, когда исполняют музыку вживую. Бывает пюпитр напольный, настольный или встроенный в музыкальный инструмент (например, на крышке пианино). Наиболее распространены напольные складные металлические пюпитры. Они удобны для транспортировки, их можно использовать стоят и сидя.