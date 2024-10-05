Что такое Пунические войны и почему они так называются

Карфаген полностью восстановился от последствий войны к середине II в. до н. э. и снова стал крупнейшим центром транзитной торговли в Средиземноморье. Его экономическое процветание вызвало серьезное беспокойство в Риме. Конфликт между Карфагеном и Масиниссой — союзником Рима, царем Нумидии (область в Северной Африке, находившаяся на севере современных Алжира и Туниса) — послужил поводом к 3-й Пунической войне (149−146 гг. до н. э.). В 149 г. до н. э. римляне начали осаду Карфагена, которая продолжалась три года. Весной 146 г. до н. э. они захватили город, разграбили и сожгли его. Жителей Карфагена продали в рабство, а землю, на которой находился город, вспахали и засыпали солью, чтобы здесь долго ничего не росло. Одну часть территории Карфагенского государства превратили в римскую провинцию Африка, а другую — передали Нумидии.