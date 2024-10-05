Что такое Пунические войны и почему они так называются

Пунические войны — три войны между Римской республикой и Карфагеном (финикийское государство со столицей в одноименном городе, существовавшее с 814 по 146 г. до н. э. на севере Африки, на территории современного Туниса). Они велись за господство этих держав в Средиземноморье и продолжались с перерывом с 264 по 146 г. до н. э.
Почему пунические войны так называются?
Название войн происходит от римского обозначения финикийцев, переселившихся в Северную Африку, — пуны или пунийцы.
Как проходили и чем завершились эти войны?
Перед началом Пунических войн Карфаген был крупнейшей морской и торговой державой в Западном Средиземноморье. В его владении находились значительные территории на побережье Северной Африки, в Южной Испании, на Сицилии (кроме юго-восточной части острова, принадлежавшей Сиракузам) и Сардинии. Однако к 260-м гг. до н. э. Рим подчинил почти всю Италию (до долины реки По) и вступил в борьбу за господство в Западном Средиземноморье, начав военное столкновение с Карфагеном.
1-я Пуническая война продолжалась с 264 по 241 г. до н. э. Поводом стала борьба двух держав за Сицилию. Крупнейшими в ходе этой войны стали морские битвы при Милах (260 г. до н. э.) и Эгатских островах (241 г. до н. э.), в которых победили римляне. В 241 г. до н. э. был заключен мирный договор, по которому Карфаген должен был выплатить контрибуцию в размере 3,2 тыс. талантов, выдать всех пленных римлян, а все сицилийские владения государства переходили Риму.
Карфагену удалось в быстрые сроки восстановить экономику и военную мощь, и он расширил владения в Испании. В 219 г. до н. э. лидер государства Ганнибал захватил город Сагунт, союзный Риму, что стало поводом для 2-й Пунической войны (218−201 гг. до н. э.). Крупнейшими успехами карфагенян стали победы при Тразименском озере (217 г. до н. э.) и Каннах (216 г. до н. э.), римлян — победы при Метавре (207 г. до н. э.) и Заме (202 г. до н. э.). По мирному договору 201 г. до н. э. Карфаген должен был выплатить Риму денежную контрибуцию в размере 10 тыс. талантов, также он лишался флота, всех своих владений за пределами Африки и права ведения войны без разрешения Рима.
Карфаген полностью восстановился от последствий войны к середине II в. до н. э. и снова стал крупнейшим центром транзитной торговли в Средиземноморье. Его экономическое процветание вызвало серьезное беспокойство в Риме. Конфликт между Карфагеном и Масиниссой — союзником Рима, царем Нумидии (область в Северной Африке, находившаяся на севере современных Алжира и Туниса) — послужил поводом к 3-й Пунической войне (149−146 гг. до н. э.). В 149 г. до н. э. римляне начали осаду Карфагена, которая продолжалась три года. Весной 146 г. до н. э. они захватили город, разграбили и сожгли его. Жителей Карфагена продали в рабство, а землю, на которой находился город, вспахали и засыпали солью, чтобы здесь долго ничего не росло. Одну часть территории Карфагенского государства превратили в римскую провинцию Африка, а другую — передали Нумидии.
Итогом Пунических войн стало не только прекращение существования Карфагена, но и превращение Рима из италийского полиса в крупнейшую державу Средиземноморья.
Источники: https://dic.academic.ru https://bigenc.ru