Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что такое постбиотики и чем они полезны?

Постбиотики — достаточно новое, перспективное направление в области исследования микробиома.

Источник: Anshu A/CC0

Постбиотики — это достаточно новая категория препаратов бактериального происхождения, которые могут благотворно влиять на здоровье. В отличие от более известных пробиотиков, представляют собой не живые клетки, а нежизнеспособные клетки с метаболитами или без них или отдельные клеточные компоненты (например, фрагменты мембран и клеточных стенок). К постбиотикам относят ферменты, пептиды, тейхоевые кислоты, муропептиды, полученные из пептидогликанов, полисахариды, белки клеточной поверхности и органические кислоты.

В чем преимущество постбиотиков?

В последние годы появились данные, что пробиотики могут оказывать пользу на микробиоту кишечника (совокупность различных видов микроорганизмов, населяющих кишечник человека) за счет метаболитов, секретируемых соединений, фрагментов мембран и клеточных стенок микробов, а не только благодаря присутствию самих живых микробов. Поэтому ученые сконцентрировались на изучении постбиотиков.

Предполагается, что эти препараты, несут ту же пользу для микрофлоры кишечника, что и пробиотики, но снижают риски, связанные с использованием живых клеток. В частности, живые клетки могут мутировать, обмениваться генами антибиотикорезистентности или вызывать атипичный иммунный ответ. Также при приеме внутрь пробиотики не всегда оказываются жизнеспособны во время прохождения через верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Считается, что постбиотики лишены этих недостатков.

Также многие исследователи отмечают увеличенный срок годности и стабильность постбиотиков по сравнению с пробиотиками.

В чем польза постбиотиков?

Предполагается, что постбиотики могут быть эффективны в качестве противомикробных и противовоспалительных препаратов. Они улучшают здоровье микрофлоры кишечника за счет следующих действий:

  • модуляции микробиома (совокупность всех микробов, населяющих организм человека);
  • усиления барьерной функции кишечника;
  • модуляции местных и системных иммунных реакций;
  • модуляции системных метаболических реакций;
  • передачи сигналов через нервную систему.

Также в последнее время появились еще одни препараты — геробиотики, которые включают в себя пробиотики или производные от них постбиотики. Считается, что они замедляют процесс старения, в том числе влияют на течение болезни Альцгеймера.

В чем содержатся постбиотики?

Постбиотики применяются в производстве ферментированных продуктов питания, в частности, молочных продуктов. Также они используются в качестве биологически активных добавок к пище и ингредиентов уходовых средств.