Что такое постбиотики и чем они полезны?

Предполагается, что эти препараты, несут ту же пользу для микрофлоры кишечника, что и пробиотики, но снижают риски, связанные с использованием живых клеток. В частности, живые клетки могут мутировать, обмениваться генами антибиотикорезистентности или вызывать атипичный иммунный ответ. Также при приеме внутрь пробиотики не всегда оказываются жизнеспособны во время прохождения через верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Считается, что постбиотики лишены этих недостатков.