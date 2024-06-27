Что такое постбиотики и чем они полезны?

Постбиотики — это достаточно новая категория препаратов бактериального происхождения, которые могут благотворно влиять на здоровье. В отличие от более известных пробиотиков, представляют собой не живые клетки, а нежизнеспособные клетки с метаболитами или без них или отдельные клеточные компоненты (например, фрагменты мембран и клеточных стенок). К постбиотикам относят ферменты, пептиды, тейхоевые кислоты, муропептиды, полученные из пептидогликанов, полисахариды, белки клеточной поверхности и органические кислоты.
В чем преимущество постбиотиков?
В последние годы появились данные, что пробиотики могут оказывать пользу на микробиоту кишечника (совокупность различных видов микроорганизмов, населяющих кишечник человека) за счет метаболитов, секретируемых соединений, фрагментов мембран и клеточных стенок микробов, а не только благодаря присутствию самих живых микробов. Поэтому ученые сконцентрировались на изучении постбиотиков.
Предполагается, что эти препараты, несут ту же пользу для микрофлоры кишечника, что и пробиотики, но снижают риски, связанные с использованием живых клеток. В частности, живые клетки могут мутировать, обмениваться генами антибиотикорезистентности или вызывать атипичный иммунный ответ. Также при приеме внутрь пробиотики не всегда оказываются жизнеспособны во время прохождения через верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Считается, что постбиотики лишены этих недостатков.
Также многие исследователи отмечают увеличенный срок годности и стабильность постбиотиков по сравнению с пробиотиками.
В чем польза постбиотиков?
Предполагается, что постбиотики могут быть эффективны в качестве противомикробных и противовоспалительных препаратов. Они улучшают здоровье микрофлоры кишечника за счет следующих действий:
- модуляции микробиома (совокупность всех микробов, населяющих организм человека);
- усиления барьерной функции кишечника;
- модуляции местных и системных иммунных реакций;
- модуляции системных метаболических реакций;
- передачи сигналов через нервную систему.
Также в последнее время появились еще одни препараты — геробиотики, которые включают в себя пробиотики или производные от них постбиотики. Считается, что они замедляют процесс старения, в том числе влияют на течение болезни Альцгеймера.
В чем содержатся постбиотики?
Постбиотики применяются в производстве ферментированных продуктов питания, в частности, молочных продуктов. Также они используются в качестве биологически активных добавок к пище и ингредиентов уходовых средств.