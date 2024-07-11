Что такое «попкорновый мозг» и как это связано с гаджетами?

Эксперты бьют тревогу, продолжительное времяпровождение в соцсетях и гаджетах, приводит к «мозговому перенапряжению». Зависая перед экраном, мы «буквально поджариваем наш мозг».
Почему современные технологии превращают наш мозг в «попкорн»?
Эксперты сравнивают реакцию мозга на непрерывную стимуляцию экраном с тем, как кукурузные зернышки превращаются в пышные белые кусочки попкорна. В нашем мозгу это «хлопанье» является метафорой, представляющей активность, вызванную бомбардировкой информацией с электронных устройств. В итоге быстрый и разрозненный характер социальных сетей и онлайн-мира, изобилующего информацией, может привести наш мозг к «безумию».
Специалист по психическому здоровью, сотрудник Гарвардского университета, доктор Адити Неруркар объясняет: стресс и поток плохих новостей подпитывает наше «первобытное желание прокручивать страницы в поисках опасности».
Что делать, чтобы разгрузить мозг?
«Трудно отключиться от того, что происходит онлайн в Сети, потому что существует постоянный поток информации, и трудно жить полностью автономно, когда жизнь течет значительно медленнее», — комментирует доктор Неруркар. При этом людям не нужно становиться «цифровыми монахами» и навсегда воздерживаться от экранов, достаточно установить цифровые границы, советует доктор.
«Наш мозг привыкает к быстрым, интенсивным потокам информации и мгновенному получению удовольствия», — комментирует нейробиолог из Нью-Йоркского университета доктор Венди Сузуки. Со временем «мозг-попкорн» может привести к когнитивным нарушениям, таким как снижение концентрации внимания, тревожности и производительности, предупреждает эксперт.
Доктор Сузуки советует не меньше, чем раз в неделю отдыхать от гаджетов и посвящать время любимым нецифровым хобби — читать, рисовать, слушать музыку или играть на инструментах, заниматься спортом.