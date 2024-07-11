Что такое «попкорновый мозг» и как это связано с гаджетами?

«Трудно отключиться от того, что происходит онлайн в Сети, потому что существует постоянный поток информации, и трудно жить полностью автономно, когда жизнь течет значительно медленнее», — комментирует доктор Неруркар. При этом людям не нужно становиться «цифровыми монахами» и навсегда воздерживаться от экранов, достаточно установить цифровые границы, советует доктор.