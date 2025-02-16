Что такое пищевая память и приводит ли она к лишнему весу

Ученые Центра химических ощущений Монелла в США установили, что особые нейроны хранят воспоминания о потреблении сладкой и жирной пищи. Находятся они в гиппокампе — части лимбической системы головного мозга, отвечающей за обработку пространственной информации. Работа этих клеток играет ключевую роль в нашем пищевом поведении и может способствовать перееданию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.
Ключевым выводом стало то, что блокировка активности этих нейронов у мышей снижает тягу к сладкому и предотвращает набор веса, даже при употреблении высококалорийной пищи. В то же время их активация усиливает воспоминания о еде и стимулирует желание съесть определенные продукты.
«Мы обнаружили нейроны, которые не только формируют воспоминания о пище, но и контролируют наше поведение, что имеет серьезные последствия для веса и обмена веществ», — отметил доктор Гийом де Лартиг.
Способствует ли пищевая память набору лишнего веса?
Эти нейроны функционируют по-разному: одни отвечают за воспоминания о сахаре, другие — о жирах, при этом они не влияют на другие типы памяти. Это позволяет как животным, так и людям точно определять источники питательных веществ. Вероятно, такая система развилась как механизм выживания в условиях нехватки пищи, однако в современном мире, где еда доступна в изобилии, она может способствовать перееданию. В результате мы часто выбираем или потребляем продукты, которые не приносят пользы для здоровья.
Память часто недооценивается как важный фактор, влияющий на пищевое поведение, однако данное исследование четко демонстрирует связь между воспоминаниями и метаболическими процессами, уверены ученые Центра Монтелла.
Воздействие на эти нейронные цепи может стать перспективным методом борьбы с ожирением. По их мнению, нарушение связей между воспоминаниями и пищевыми стимулами может помочь сократить потребление продуктов, которые кажутся особенно привлекательными для нашего мозга.