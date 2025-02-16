Что такое пищевая память и приводит ли она к лишнему весу

Эти нейроны функционируют по-разному: одни отвечают за воспоминания о сахаре, другие — о жирах, при этом они не влияют на другие типы памяти. Это позволяет как животным, так и людям точно определять источники питательных веществ. Вероятно, такая система развилась как механизм выживания в условиях нехватки пищи, однако в современном мире, где еда доступна в изобилии, она может способствовать перееданию. В результате мы часто выбираем или потребляем продукты, которые не приносят пользы для здоровья.