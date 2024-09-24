Что такое перламутр и почему он переливается

Перламутр — это внутренний слой раковин морских и пресноводных двустворчатых моллюсков, который отличается переливчатым блеском и радужными оттенками. Слово «перламутр» произошло от немецкого Perlmutter, что означает «мать жемчуга».
Перламутр состоит из карбоната кальция и рогового вещества, которые формируют сложные кристаллические структуры. Благодаря этому перламутр обладает высокой прочностью и упругостью. Перламутровый слой защищает мягкое тело моллюска от внешних воздействий и хищников. Кроме того, придает раковинам красивый внешний вид, который привлекает внимание человека с давних времен.
Люди научились использовать перламутр для создания различных изделий. Из него изготавливают пуговицы, украшения, инкрустируют предметы интерьера и даже создают художественные произведения. Перламутр ценится за свою красоту, уникальность узоров и блеск.
Перламутр и жемчуг имеют почти одинаковый состав, но жемчуг — это драгоценный камень, который образуется внутри раковин моллюсков, а перламутр — органико-неорганический композит натурального происхождения, который является частью раковины.
Почему перламутр переливается?
Переливы перламутра связаны с его микроскопической структурой. Он состоит из множества мельчайших пластинок, называемых «призматическими кристаллами». Эти пластинки расположены параллельно друг другу и отражают свет, создавая эффект переливов.
Когда свет попадает на поверхность перламутра, он преломляется и отражается от призматических кристаллов. Благодаря микроскопическим размерам кристаллов и их параллельному расположению, свет многократно отражается и преломляется внутри перламутра, создавая множество цветовых оттенков.
Кроме того, перламутр содержит вещества, которые придают ему блеск и усиливают эффект переливов.
Источник: https://old.bigenc.ru