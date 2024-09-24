Что такое перламутр и почему он переливается

Перламутр состоит из карбоната кальция и рогового вещества, которые формируют сложные кристаллические структуры. Благодаря этому перламутр обладает высокой прочностью и упругостью. Перламутровый слой защищает мягкое тело моллюска от внешних воздействий и хищников. Кроме того, придает раковинам красивый внешний вид, который привлекает внимание человека с давних времен.