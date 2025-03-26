Что такое патология

Термин «патология» начали активно использовать в XVIII—XIX вв. еках, когда медицина стала развиваться в качестве научной дисциплины. Одним из основоположников патологии как науки считается итальянский врач Джованни Мария Ланчизи, который проводил исследования болезней и их влияния на органы. Он создал основы клинической диагностики и патологии. Однако становление патологии как отдельной дисциплины стало возможным благодаря прогрессу в микроскопии и анатомии, которые позволили изучать заболевания на клеточном и тканевом уровне.