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Что такое патология

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Патология — это раздел медицины, изучающий болезни, их причины, механизмы развития, проявления, а также последствия для организма. Патология исследует, как изменения на клеточном, тканевом и органном уровнях влияют на здоровье человека.

Также патологией могут называть болезненное отклонение от нормального состояния.

Откуда происходит термин «патология»?

Термин «патология» происходит от двух греческих слов: πάθος (pathos) — «страдание», «болезнь», «неприятное чувство», и λόγος (logos) — «учение», «наука», «исследование». Таким образом, слово «патология» буквально означает «наука о болезнях».

Этот термин появился в античные времена и тогда использовался для обозначения изучения различных болезненных процессов в организме. Изначально патология была частью философии и медицины, но с развитием науки и медицины, как отдельных дисциплин, патология стала самостоятельной областью знаний.

Термин «патология» начали активно использовать в XVIII—XIX вв.еках, когда медицина стала развиваться в качестве научной дисциплины. Одним из основоположников патологии как науки считается итальянский врач Джованни Мария Ланчизи, который проводил исследования болезней и их влияния на органы. Он создал основы клинической диагностики и патологии. Однако становление патологии как отдельной дисциплины стало возможным благодаря прогрессу в микроскопии и анатомии, которые позволили изучать заболевания на клеточном и тканевом уровне.

В современном понимании патология охватывает не только морфологические изменения, происходящие в организме в результате болезни, но и биохимические, молекулярные и генетические изменения. Это позволяет более точно выявлять причины заболеваний и разрабатывать эффективные методы их лечения.

Какие направления есть в патологии?

Современная патология делится на несколько важных разделов:

  • морфологическая патология изучает структурные изменения в органах и тканях, вызванные болезнями;
  • функциональная патология исследует нарушения физиологических функций организма при различных заболеваниях;
  • клиническая патология направлена на диагностику заболеваний с помощью лабораторных методов, например анализов;
  • судебная патология занимается установлением причин смерти, в том числе в случае насильственных действий.

Какие патологии могут быть у человека?

Если рассматривать второе значение слова «патология» — болезненное отклонение от нормы, то здесь выделяют сразу три направления.

1. Патологическая реакция. Это может быть физическая реакция — шок (как с нервными движениями, так и с полным ступором), повышение артериального давления при резкой нагрузке или аллергия на укусы насекомых. Также может быть и психологическая реакция — попытки убежать от действительности, имитируя слабоумие или детское поведение, или бредовые фантазии.

2. Патологический процесс — возникающая в организме реакция на повреждающее действие патогенного фактора. К таким относятся воспаление, отек, опухоль, лихорадка и дистрофия.

3. Патологическое состояние — устойчивое отклонение от нормы, например плоскостопие, мозоли, рубцы на теле после термического ожога или атрофия челюсти после удаления зубов.